РФ может получить от Китая боевые НРК с лазерами: насколько они опасны (фото)

Пекинский институт авиационной точной механики корпорации AVIC, разрабатывает наземный роботизированный комплекс (НРК) "Страж", вооруженный боевым лазером для уничтожения беспилотников.

Китай уже поставляет россиянам боевые лазеры, которые применяются для перехвата украинских дальнобойных БПЛА. Учитывая это, эксперты портала Defence Express предполагают, что "Страж" также будет поставляться РФ, если будет реализован в металле и пойдет в серийное производство.

Сообщается, что "Страж" базируется на гусеничном шасси, оборудованном автопилотом и сенсорами, обеспечивающими ему возможность работы в сложных условиях. Дрон также оснащен системой автоматического обнаружения и сопровождения целей.

Схема НРК "Страж" Схема НРК "Страж"

Как отмечают в издании, несмотря на заявления о возможности самостоятельно обнаруживать цели, на опубликованных в сети схемах НРК не видно ни оптико-локационной станции, ни радаров. Это может означать, что обнаружение осуществляется с камеры, расположенной в башне с лазером. Также есть вероятность того, что рядом должен находиться другой НРК для целеуказания.

По словам экспертов, если версия с камерой в башне правдива, то "Страж" имеет очень ограниченную зону обнаружения, и соответственно низкую эффективность. Также стоит учитывать, что антидроновой лазер на небольшом НРК требует много энергии.

"Хотя на нем вероятно, и установлена дополнительная система питания. Но при условии активной работы, вряд ли "Страж" имеет значительную автономность, а значит малый радиус действия, и возможность перехватить меньше целей, чем стационарный аналог", — отметили в издании.

Напомним, в Российской Федерации заявили об успешных испытаниях улучшенной версии лазерного оружия, разрабатываемого в рамках проекта "Посох".

Фокус также сообщал, что украинская компания Fulltime Robotics продемонстрировала прототип своего портативного лазера SlimBeam для борьбы с вражескими дронами.