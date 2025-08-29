РФ може отримати від Китаю бойові НРК з лазерами: наскільки вони небезпечні (фото)

Пекінський інститут авіаційної точної механіки корпорації AVIC, розробляє наземний роботизований комплекс (НРК) "Страж", озброєний бойовим лазером для знищення безпілотників.

Китай вже постачає росіянам бойові лазери, які застосовуються для перехоплення українських далекобійних БПЛА. Зважаючи на це, експерти порталу Defence Express припускають, що "Страж" також буде постачатись РФ, якщо буде реалізований в металі й піде у серійне виробництво.

Повідомляється, що "Страж" базується на гусеничному шасі, обладнаному автопілотом та сенсорами, що забезпечують йому можливість роботи в складних умовах. Дрон також оснащений системою автоматичного виявлення та супроводження цілей.

Схема НРК "Страж"

Як зазначають у виданні, попри заяви про можливість самостійно виявляти цілі, на опублікованих в мережі схемах НРК не видно ні оптико-локаційної станції, ні радарів. Це може означати, що виявлення здійснюється з камери, розташованої в башті з лазером. Також є ймовірність того, що поряд має перебувати інший НРК для цілевказання.

За словами експертів, якщо версія з камерою в башті правдива, то "Страж" має дуже обмежену зону виявлення, й відповідно низьку ефективність. Також варто враховувати, що антидроновий лазер на невеликому НРК потребує багато енергії.

"Хоч на ньому ймовірно, й встановлена додаткова система живлення. Але за умови активної роботи, навряд чи "Страж" має значну автономність, а значить малий радіус дії, й можливість перехопити менше цілей, ніж стаціонарний аналог", — наголосили у виданні.

Нагадаємо, у Російські Федерації заявили про успішні випробування покращеної версії лазерної зброї, що розробляється в рамках проєкту "Посох".

Фокус також повідомляв, що українська компанія Fulltime Robotics продемонструвала прототип свого портативного лазера SlimBeam для боротьби з ворожими дронами.