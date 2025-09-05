"Стріляє" лазером на 150 м: у РФ показали нового наземного робота "Игнис" (відео)

В Російській Федерації заявили про успішні польові випробування наземної лазерної установки "Игнис" на базі наземного робототехнічного комплексу (НРТК) «Кур'єр».

Випробування проводили інженерні війська Південного угруповання військ ЗС РФ спільно з розробниками НРТК "Кур'єр", пишуть російські Telegram-канали.

Випробування НРК "Игнис"

Повідомляється, що основною функцією наземного робота є розмінування шляхом спалювання без підриву вибухонебезпечних предметів. На оприлюдненому в мережі відео НРТК з лазерною установкою випалює міни різних типів на дистанції до 150 метрів.

Важливо

У РФ стверджують, що "Игнис" дозволить утилізувати вибухонебезпечні предмети без ризику для особового складу і пошкоджень інфраструктури. Його планують використовувати для розмінування мінних шлагбаумів, вибухонебезпечних предметів на злітно-посадковій смузі тощо.

"Можна очікувати масштабування виробництва таких установок в інтересах інженерних військ ЗС РФ і груп розмінування МНС", — йдеться в підписі до відео.

Нагадаємо, експерти порталу Defence Express припускають, що РФ може отримати нові китайські НРК "Страж", озброєні бойовим лазером для знищення безпілотників.

Фокус також повідомляв, що в Україні випробовують розвідувально-ударний наземний роботизований комплекс Droid, оснащений кулеметом Browning.