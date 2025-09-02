FPV-дрон підірвав робота з вибухівкою: ЗСУ показали, як знищили важливий міст (відео)

Рота наземних роботизованих комплексів 93-ї бригади Холодний Яр Alter Ego підірвала на Східному напрямку міст, використовуючи наземний роботизований комплекс (НРК) та FPV-дрон.

Related video

Спочатку на міст заїхав НРК з вибухівкою, після чого БПЛА-камікадзе ініціював вибух. Відповідні кадри опублікувало Угруповання Об'єднаних сил у Facebook.

Ураження мосту за допомогою НРК та FPV-дрона

На відео можна побачити, як FPV-дрон атакує наземного робота зверху. Далі слідує потужна детонація. В кінці показано зображення зруйнованого вибухом мосту.

Повідомляється, що уражений міст слугував ЗС РФ для логістики. Окрім того, російські окупанти використовували його як укриття.

Нагадаємо, українсько-естонський оборонний стартап Ark Robotics представив продукт під назвою Frontier System, який дозволяє керувати НРК на відстані 2000 км.

Фокус також повідомляв, що в Україні випробовують розвідувально-ударний наземний роботизований комплекс Droid, оснащений кулеметом Browning, який використовує штучний інтелект для донаведення на ціль.