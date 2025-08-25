Керування дроном на відстані 2000 км: українці показали платформу Frontier System

Українсько-естонський оборонний стартап Ark Robotics представив на виставці DALO EXPO 2025 в Данії свій флагманський продукт для віддаленого керування безпілотниками — Frontier System.

Related video

Відвідувачі виставки мали змогу дистанційно керувати наземним роботизованим комплексом (НРК), який знаходився на полігоні під Києвом, що майже за 2000 км від данського Баллерупа, розповів COO Ark Robotics Денис Глушко виданню Defender Media.

Frontier System являє собою платформу керування роботизованими флотами на основі штучного інтелекту (ШІ) з мінімальним людським залученням. ЇЇ призначення — підвищення ефективності та безпеки військових на передовій, а також створення асиметричної переваги над ворогом.

Повідомляється, що система здатна забезпечити дистанційне керування тисячами дронів у повітряному, наземному та морському просторах. Уніфікований інтерфейс управління для командирів та операторів дозволяє передавати потокове відео та телеметрію в режимі реального часу. При цьому всі дані шифруються – від пристроїв до оператора.

Важливо

Наземні дрони є, але не воюють: чому в ЗСУ скорочують роти НРК

Денис Глушко зазначив, що Frontier System може працювати як із власними безпілотниками компанії, так і з апаратами від інших виробників. До прикладу, на виставці була можливість керувати українським НРК "Тарган" та наземним роботом від Ark Robotics.

Наразі Frontier System перебуває на стадії прототипу. Інші рішення компанії вже постачаються 20 бригадам Сил оборони України.

Нагадаємо, українська компанія "Роботизовані комплекси" представила на виставці IDEF 2025 у Стамбулі наземний безпілотний апарат "Тримінер" для мінування територій.

Фокус також повідомляв, що українська компанія Kvertus запускає в серійне виробництво модернізований наземний роботизований комплекс AD Berserk з функцією РЕБ.