Новий тип дрона для ЗСУ: в мережі показали роботизований комплекс "Тримінер" (фото)

Українська компанія «Роботизовані комплекси» представила на виставці IDEF 2025 у Стамбулі наземний безпілотний апарат «Тримінер» для мінування територій.

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"Тримінер" — це новий тип наземного безпілотника, в якому міни розміщені не лише корпусі, а й у колесах. При такій конструкції центр ваги знижується, що підвищує стійкість дрона та його прохідність, розповів генеральний директор компанії "Роботизовані комплекси" Ігор Чайківський виданню "Укрінформ".

Мінувальний дрон "Тримінер" Фото: Укрінформ

"Ідея використовувати простір усередині коліс навіяна досвідом ще часів Давнього Риму — тоді зброю також приховували в колесах колісниць", — зазначив Чайківський.

Новий наземний дрон важить 80 кг, живиться від стандартних батарей та здатен нести три міни загальною вагою до 35 кг на відстань до 10 км. При потребі апарат можна адаптувати для логістичних місій або перетворити в дрон-камікадзе. Наявність камери нічного бачення позволяє дрону працювати як вдень, так і вночі.

Наземний дрон "Тримінер" Фото: Укрінформ

Серед переваг "Тримінера" — він легкий та створений із доступних матеріалів. Використання алюмінію допомогло зменшити вагу платформи, що своєю чергою дозволило обмежитись трьома колесами замість чотирьох. Ціна такої машини становить близько 120 тисяч гривень.

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"Весь корпус виконаний без жодного зварного шва. Він як конструктор: легко збирається, легко складається. Це дуже пришвидшує і здешевлює процес виробництва або навіть ремонту. Висока арка, яка також зйомна, забезпечує видимість у високій траві", — наголосив гендиректор "Роботизованих комплексів".

Нагадаємо, "Роботизовані комплекси" також розробили багатофункціональний наземний дрон "Мураха", здатний евакуювати одразу двох поранених, перевозити великі вантажі вагою до тонни, буксирувати малу бойову техніку і пересуватися в умовах бездоріжжя. На платформу можна встановити автоматизовану турель із кулеметом або інше озброєння.

Фокус також повідомляв про те, що українська компанія Kvertus запускає в серійне виробництво модернізований наземний роботизований комплекс AD Berserk з функцією радіоелектронної боротьби (РЕБ).