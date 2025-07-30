Новый тип дрона для ВСУ: в сети показали роботизированный комплекс "Триминер" (фото)

Украинская компания "Роботизированные комплексы" представила на выставке IDEF 2025 в Стамбуле наземный беспилотный аппарат "Триминер" для минирования территорий.

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"Триминер" — это новый тип наземного беспилотника, в котором мины размещены не только в корпусе, но и в колесах. При такой конструкции центр тяжести снижается, что повышает устойчивость дрона и его проходимость, рассказал генеральный директор компании "Роботизированные комплексы" Игорь Чайковский изданию "Укринформ".

Минный дрон "Триминер" Фото: Укринформ

"Идея использовать пространство внутри колес навеяна опытом еще времен Древнего Рима — тогда оружие также скрывали в колесах колесниц", — отметил Чайковский.

Новый наземный дрон весит 80 кг, питается от стандартных батарей и способен нести три мины общим весом до 35 кг на расстояние до 10 км. При необходимости аппарат можно адаптировать для логистических миссий или превратить в дрон-камикадзе. Наличие камеры ночного видения позволяет дрону работать как днем, так и ночью.

Наземный дрон "Триминер" Фото: Укринформ

Среди преимуществ "Триминера" — он легкий и создан из доступных материалов. Использование алюминия помогло уменьшить вес платформы, что в свою очередь позволило ограничиться тремя колесами вместо четырех. Цена такой машины составляет около 120 тысяч гривен.

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"Весь корпус выполнен без единого сварного шва. Он как конструктор: легко собирается, легко складывается. Это очень ускоряет и удешевляет процесс производства или даже ремонта. Высокая арка, которая также съемная, обеспечивает видимость в высокой траве", — подчеркнул гендиректор "Роботизированных комплексов".

Напомним, "Роботизированные комплексы" также разработали многофункциональный наземный дрон "Муравей", способный эвакуировать сразу двух раненых, перевозить большие грузы весом до тонны, буксировать малую боевую технику и передвигаться в условиях бездорожья. На платформу можно установить автоматизированную турель с пулеметом или другое вооружение.

Фокус также сообщал о том, что украинская компания Kvertus запускает в серийное производство модернизированный наземный роботизированный комплекс AD Berserk с функцией радиоэлектронной борьбы (РЭБ).