"Чтобы максимально заменить солдат": ВСУ получили первых роботов "Мураха" (фото)

Наземный робот может уничтожать врага из пулемета, перевозить грузы весом до тонны, а также эвакуировать двух раненых одновременно.

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Тернопольская компания "Роботизированные Комплексы" передала военнослужащим Сил обороны Украины, воюющим на Харьковском направлении, первые многофункциональные роботизированные комплексы "Мураха". Об этом рассказали представители компании порталу dev.ua.

Сообщается, что наземный робот "Мураха" способен эвакуировать сразу двух раненых, перевозить большие грузы весом до тонны, буксировать малую боевую технику и передвигаться в условиях бездорожья. На платформу также можно установить автоматизированную турель с крупнокалиберным пулеметом или другие системы вооружения. Судя по фото, речь идет о дроне на гусеничном ходу.

Наземный дрон "Мураха" с пулеметом Фото: dev.ua

"Если управление летучим БПЛА не под силу любому, то "Мураха" по своей технологии похож на детскую машинку на пульте и не нуждается в особых навыках", — сказал говорит главный инженер "Роботизированных Комплексов" Максим Радоминский.

Наземный дрон "Мураха" Фото: dev.ua

По данным компании, "Мураха" весит 350 килограмм, управляется дистанционно и может отъезжать от оператора на несколько километров, имея запас хода до 30 километров. Большинство его комплектующих сделаны в Украине, в том числе компанией "Роботизированные Комплексы". В месяц компания может выпускать до 12–15 таких роботов. Стоимость одного аппарата — 960 000 гривен.

"Мы создали "Мурах", чтобы максимально заменить солдат в операциях на сложных участках фронта. Ведь сохранение жизни наших защитников – это приоритет", – подчеркнул главный инженер проекта Игорь Чайковский.

Наземный дрон "Мураха" для эвакуации Фото: dev.ua

Напомним, школьник из города Шостка Сумской области 15-летний Ермак Роговой создал модель наземной роботизированной платформы для разминирования, которую можно переделать в дрон-камикадзе.

В свою очередь российские оккупанты представили "умного" робота "Импульс-М" с ПТРК, которого также можно использовать для дистанционного минирования, перевозки грузов и эвакуации раненых.