Бросит вызов "Мавикам": что известно о новом дроне Antigravity со встроенной 8K-камерой

Китайский производитель камер Insta360 выходит на рынок дронов с новым брендом под названием Antigravity, который должен представить свой первый беспилотный летательный аппарат в августе.

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Компания ориентируется на людей, разочарованных беспилотниками, которые "выглядели хорошо на бумаге, но казались безжизненными в воздухе", говорится на официальном сайте Antigravity.

До сих пор пользователи обычно подключали к дронам внешние камеры с обзором на 360 градусов, а не полагались на встроенные системы. В свою очередь новый БПЛА весом менее 249 граммов получит встроенную камеру 8K, способную делать "кинематографические 360-градусные снимки".

"Когда традиционные дроны с камерами ограничивают пользователей статическими кадрами с одной перспективы, а дроны FPV требуют крутых кривых обучения и несут реальные риски, мы предлагаем нечто новое: интуитивно понятный опыт полета, которым может овладеть каждый", — утверждают разработчики.

Также сообщается, что для каждого дрона Antigravity были разработаны меры предосторожности, которые сделают невозможным "опасный полет" или "неправильное использование". Однако в компании не уточняют, о чем именно идет речь.

"Полет на дронах всегда должен быть стимулом для развлечения, творчества и исследований. Никогда не наоборот. Это не инновация сама по себе. Речь идет о переосмыслении того, какими могут быть дроны — и для кого они предназначены", — сказано на сайте.

Антигравитация против DJI

Как отмечает Interesting Engineering, компания Antigravity столкнется с жесткой конкуренцией на рынке, где доминирует китайский производитель DJI. По данным исследовательской фирмы Berg Insight, в 2023 году на DJI приходилось примерно 70% мирового рынка дронов. Более того, DJI на этой неделе планирует выпустить свою камеру с 360-градусным обзором.

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Время запуска дрона Antigravity также совпадает с более широкими усилиями китайского правительства по продвижению того, что оно называет "экономикой низких высот". Эта инициатива поддерживает деятельность как пилотируемой, так и беспилотной авиации на высоте ниже 1000 метров.

"С ростом популярности Insta360 на воздушных платформах и расширением DJI на сферу технологий камер, борьба между двумя технологическими фирмами Шэньчжэня обострится как в небе, так и на полках магазинов", — считают эксперты портала.

Напомним, компания DJI недавно выпустила новый дрон Matrice 400 с увеличенным весом полезной нагрузки и временем полета до 59 минут.

Фокус также сообщал, что американская компания Ascent AeroSystems из США представила минатюрный коаксиальный дрон HELIUS, чтобы составить конкуренцию китайской DJI.