Альтернатива DJI: в США создали мини-дрон с искусственным интеллектом и 4K-камерой (видео)

Коаксиальный беспилотник весит всего 249 граммов, но стоит почти 4500 долларов. Производитель обещает высокую надежность и продвинутые функции.

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Компания Ascent AeroSystems из США представила минатюрный коаксиальный дрон HELIUS, чтобы составить конкуренцию китайской DJI. Подробности передает портал DroneDJI.

HELIUS весит всего 249 граммов, но при этом прочный и соответствует требованиям "Закона о национальной обороне" (NDAA), поэтому может использоваться для выполнения государственных миссий. В отличие от гражданских БПЛА, аппарат может выдерживать экстремальные условия.

На протяжении многих лет DJI доминировала на рынке дронов весом менее 250 граммов. Теперь же HELIUS предлагает альтернативу для правоохранительных органов, служб экстренного реагирования и промышленных операторов, которые не могут использовать DJI из-за рисков, связанных с безопасностью. Напомним, по этим причинам в Украине создали 10 аналогов дрона DJI Mavic.

HELIUS получил систему на базе искусственного интеллекта, которая позволяет облетать препятствия и отслеживать объекты. Дрон оснащен подвижной камерой с разрешением 4К и цифровым зумом, способную работать при сверхнизком освещении и в панорамном режиме.

Для управлении на большом расстоянии предусмотрена связь 4G/LTE. Максимальная скорость полета составляет 72 км/ч, время в воздухе — более 30 минут. Аккумулятор можно быстро заменить в полевых условиях, чтобы снова запустить БПЛА.

"Внедрение нашей технологии соосной силовой установки на платформу весом менее 250 граммов с сохранением прочности, производительности и надежности, которыми славится продукция Ascent, стало одной из самых интересных задач", — говорит Питер Фукс, генеральный директор Ascent AeroSystems.

ELIUS напрямую конкурирует с Mini 4 Pro от DJI, но обходится почти в шесть раз дороже. Стоимость DJI Mini 4 Pro начинается с $759, а набор Fly More Combo с двумя пультами дистанционного управления DJI RC 2, зарядной станцией, тремя аккумуляторами и сумкой продают за 1099 долларов. В то же время, HELIUS стоит $4499.

Презентация дрона HELIUS

Такую высокую цену объясняют тем, что летательный аппарат соответствует требованиям американского законодательства, выдерживает более суровые устройства, оснащен ИИ. HELIUS доступен для предварительного заказа уже сейчас, первые поставки ожидаются в четвертом квартале 2025 года. Продажи будут осуществляться через дилеров Ascent AeroSystems и Robinson Helicopter Company.

"Это решение для операторов, которым нужна прочность, портативность и технологии следующего поколения в безопасной американской платформе весом менее 250 г", — прокомментировал Фукс.

Ранее писали об украинском аналоге DJI Mavic под названием Yautja, созданном компанией Rise Technologies. Он может летать в радиусе 47 км от оператора и может противостоять средствам РЭБ благодаря защищенной системе связи.