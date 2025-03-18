Альтернатива DJI: у США створили міні-дрон зі штучним інтелектом і 4K-камерою (відео)

Коаксіальний безпілотник важить лише 249 грамів, але коштує майже 4500 доларів. Виробник обіцяє високу надійність і просунуті функції.

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Компанія Ascent AeroSystems зі США представила мінатюрний коаксіальний дрон HELIUS, щоб скласти конкуренцію китайській DJI. Подробиці передає портал DroneDJI.

HELIUS важить лише 249 грамів, але при цьому міцний і відповідає вимогам "Закону про національну оборону" (NDAA), тому може використовуватися для виконання державних місій. На відміну від цивільних БПЛА, апарат може витримувати екстремальні умови.

Протягом багатьох років DJI домінувала на ринку дронів вагою менше ніж 250 грамів. Тепер же HELIUS пропонує альтернативу для правоохоронних органів, служб екстреного реагування та промислових операторів, які не можуть використовувати DJI через ризики, пов'язані з безпекою. Нагадаємо, з цих причин в Україні створили 10 аналогів дрона DJI Mavic.

HELIUS отримав систему на базі штучного інтелекту, яка дає змогу облітати перешкоди та відстежувати об'єкти. Дрон оснащений рухомою камерою з роздільною здатністю 4К і цифровим зумом, здатною працювати за наднизького освітлення і в панорамному режимі.

Для управління на великій відстані передбачено зв'язок 4G/LTE. Максимальна швидкість польоту становить 72 км/год, час у повітрі — понад 30 хвилин. Акумулятор можна швидко замінити в польових умовах, щоб знову запустити БПЛА.

"Впровадження нашої технології співвісної силової установки на платформу вагою менше ніж 250 грамів зі збереженням міцності, продуктивності та надійності, якими славиться продукція Ascent, стало одним із найцікавіших завдань", — каже Пітер Фукс, генеральний директор Ascent AeroSystems.

ELIUS безпосередньо конкурує з Mini 4 Pro від DJI, але обходиться майже в шість разів дорожче. Вартість DJI Mini 4 Pro починається з $759, а набір Fly More Combo з двома пультами дистанційного керування DJI RC 2, зарядною станцією, трьома акумуляторами і сумкою продають за 1099 доларів. Водночас, HELIUS коштує $4499.

Презентація дрона HELIUS

Таку високу ціну пояснюють тим, що літальний апарат відповідає вимогам американського законодавства, витримує більш суворі пристрої, оснащений ШІ. HELIUS доступний для попереднього замовлення вже зараз, перші поставки очікуються в четвертому кварталі 2025 року. Продажі здійснюватимуться через дилерів Ascent AeroSystems і Robinson Helicopter Company.

"Це рішення для операторів, яким потрібна міцність, портативність і технології наступного покоління в безпечній американській платформі вагою менше 250 г", — прокоментував Фукс.

Раніше писали про український аналог DJI Mavic під назвою Yautja, створений компанією Rise Technologies. Він може літати в радіусі 47 км від оператора і може протистояти засобам РЕБ завдяки захищеній системі зв'язку.