Кине виклик "Мавікам": що відомо про новий дрон Antigravity із вбудованою 8K-камерою

Китайський виробник камер Insta360 виходить на ринок дронів з новим брендом під назвою Antigravity, який має представити свій перший безпілотний літальний апарат у серпні.

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Компанія орієнтується на людей, розчарованих безпілотниками, які "виглядали добре на папері, але здавалися безжиттєвими в повітрі", йдеться на офіційному сайті Antigravity.

Досі користувачі зазвичай підключали до дронів зовнішні камери з оглядом на 360 градусів, а не покладалися на вбудовані системи. Своєю чергою новий БПЛА вагою менш як 249 грамів отримає вбудовану камеру 8K, здатну робити "кінематографічні 360-градусні знімки".

"Коли традиційні дрони з камерами обмежують користувачів статичними кадрами з однієї перспективи, а дрони FPV вимагають крутих кривих навчання та несуть реальні ризики, ми пропонуємо щось нове: інтуїтивно зрозумілий досвід польоту, який може опанувати кожен", — стверджують розробники.

Також повідомляється, що для кожного дрона Antigravity було розроблено запобіжні заходи, які зроблять неможливим "небезпечний політ" або "неправильне використання". Проте в компанії не уточнюють, про що саме йдеться.

"Політ на дронах завжди повинен бути стимулом для розваги, творчості та досліджень. Ніколи не навпаки. Це не інновація сама по собі. Йдеться про переосмислення того, якими можуть бути дрони — і для кого вони призначені", — сказано на сайті.

Antigravity проти DJI

Як зазначає Interesting Engineering, компанія Antigravity зіткнеться з жорсткою конкуренцією на ринку, де домінує китайський виробник DJI. За даними дослідницької фірми Berg Insight, у 2023 році на DJI припадало приблизно 70% світового ринку дронів. Ба більше, DJI цього тижня планує випустити свою камеру з 360-градусним оглядом.

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Час запуску дрона Antigravity також співдадає з ширшими зусиллями китайського уряду щодо просування того, що він називає "економікою низьких висот". Ця ініціатива підтримує діяльність як пілотованої, так і безпілотної авіації на висоті нижче 1000 метрів.

"Зі зростанням популярності Insta360 на повітряних платформах та розширенням DJI на сферу технологій камер, боротьба між двома технологічними фірмами Шеньчженя загостриться як у небі, так і на полицях магазинів", — вважають експерти порталу.

Нагадаємо, компанія DJI нещодавно випустила новий дрон Matrice 400 зі збільшеною вагою корисного навантаження і часом польоту до 59 хвилин.

Фокус також повідомляв, що американська компанія Ascent AeroSystems зі США представила мінатюрний коаксіальний дрон HELIUS, щоб скласти конкуренцію китайській DJI.