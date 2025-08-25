Управление дроном на расстоянии 2000 км: украинцы показали платформу Frontier System

Украинско-эстонский оборонный стартап Ark Robotics представил на выставке DALO EXPO 2025 в Дании свой флагманский продукт для удаленного управления беспилотниками — Frontier System.

Посетители выставки имели возможность дистанционно управлять наземным роботизированным комплексом (НРК), который находился на полигоне под Киевом, что почти в 2000 км от датского Баллерупа, рассказал COO Ark Robotics Денис Глушко изданию Defender Media.

Frontier System представляет собой платформу управления роботизированными флотами на основе искусственного интеллекта (ИИ) с минимальным человеческим привлечением. Ее назначение — повышение эффективности и безопасности военных на передовой, а также создание асимметричного преимущества над врагом.

Сообщается, что система способна обеспечить дистанционное управление тысячами дронов в воздушном, наземном и морском пространствах. Унифицированный интерфейс управления для командиров и операторов позволяет передавать потоковое видео и телеметрию в режиме реального времени. При этом все данные шифруются — от устройств до оператора.

Денис Глушко отметил, что Frontier System может работать как с собственными беспилотниками компании, так и с аппаратами от других производителей. К примеру, на выставке была возможность управлять украинским НРК "Таракан" и наземным роботом от Ark Robotics.

Сейчас Frontier System находится на стадии прототипа. Другие решения компании уже поставляются 20 бригадам Сил обороны Украины.

Напомним, украинская компания "Роботизированные комплексы" представила на выставке IDEF 2025 в Стамбуле наземный беспилотный аппарат "Триминер" для минирования территорий.

Фокус также сообщал, что украинская компания Kvertus запускает в серийное производство модернизированный наземный роботизированный комплекс AD Berserk с функцией РЭБ.