Улюбленці — "Таргани": як всюдисущі наземні дрони ЗСУ допомагають нищити ворога (фото)

"Тарган" здатний перевозити на собі до 200 кілограмів і долати 20 кілометрів. Однак у війську кажуть, що він здатний на більше, і обмежений лиш фантазією розробника й операторів.

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Доставлення вантажів, евакуація поранених, мінування та навіть роль засобів вогневої підтримки — усе це і не тільки вміють спроможні наземні безпілотні роботизовані комплекси, які використовують українські захисники. Детальніше про них у коментарі "АрміяInform" 6 лютого розповів військовослужбовець 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ Андрій "Дайс".

Улюбленцями воїна є наземні дрони "Таргани" — витривалі, живучі, високопрохідні та за потреби практично всюдисущі. Андрій похвалив їх за ціну та дуже просту конструкцію, яку можна модифікувати.

"Таргани" — універсальні. Найпростіший спосіб їх використання — для доставлення вантажів. Вони незамінні там, де небезпечно йти пішки або використовувати іншу техніку.

Фото оператора дрона "Тарган" Фото: АрміяInform Фото дрона "Тарган" Фото: АрміяInform

"Вони можуть перевозити на собі до 200 кілограмів. Для виконання логістичних завдань використовуємо саме таких "Тарганів". А є ще "Тарган 3К" — він набагато більший і може подолати більшу дистанцію, працювати за гірших умов. Наприклад, він може навіть евакуювати якісь наземні одиниці чи повітряні дрони, що впали", — розповів "Дайс".

З його слів, загалом використання наземного дрона обмежується лише фантазією розробника й операторів. Наприклад, вже скоро "Таргани" почнуть доставляти FPV-дрони, щоб ті стартували ближче до ворога, і пілоту при цьому не доводилось ризикувати життям.

Фото дронів "Тарган" Фото: АрміяInform Різні модифікації дрона "Тарган" Фото: АрміяInform

Однак "Таргани" не такі безневинні, якими можуть здаватись. На них можна встановити дистанційно керований бойовий модуль "Шабля" — турель для вогневого ураження. Такий комплекс прозвали "Терміт", і він потребує двох операторів.

Фото модуля "Шабля" Фото: АрміяInform

"Один керує зі стімдеку контролера самою "Шаблею", тобто вогнем і наведенням, а інший оператор керує самим дроном", — уточнив військовий.

"Тарган" з модулем "Шабля", який називають "Терміт" Фото: АрміяInform "Тарган" з модулем "Шабля", який називають "Терміт" Фото: АрміяInform

Ще один варіант використання наземного роботизованого комплексу — для підриву укріплень противника, для цього на нього встановлюється вибуховий заряд. В такому разі дрон застосовують як камікадзе, і він має назву "Ратель". Зараз цю модифікацію не створюють, вона непогано себе показала, але потребувала покращення.

"Кожна модель створюється під свою окрему задачу. Наприклад, якщо це дрон камікадзе, потрібно зменшити вагу самого дрона та збільшити масу вибухівки, яку він спроможний нести. Тому нам як військовим, які вже мають досвід роботи в цій сфері, потрібно постійно доробляти, переробляти, модифікувати наземні роботизовані комплекси", — зауважив захисник.

Фото дрона "Тарган" Фото: АрміяInform Фото дрона "Тарган" Фото: АрміяInform

На основі "Таргана" можна зробити роботизований комплекс, який евакуюватиме поранених. Такі комплекси здатні вивозити воїнів з "сірої зони" та навіть рятувати інші дрони. Зокрема, він врятував важкий гексакоптер Vampire, який у ЗС РФ прозвали "Бабою Ягою".

Фото дрона "Тарган" Фото: АрміяInform

На одному з "Тарганів" встановлена спеціальна система, щоб перевозити й встановлювати протитанкові міни. Дрон залишає "сюрпризи" для ворога та тікає з локації. Беручи на себе мінування, він дозволяє не додавати ризику для військових.

"Розробники "Таргана" запевняють, що він може проїхати 20 кілометрів, але ми проїжджали набагато більше. Все залежить від модифікації дрона, ваги, яку він везе та якості батарей. Ми можемо встановити якісніші батареї на нього, і він буде "жити" довше, їхати далі та виконувати більше бойових завдань", — поділився "Дайс".

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