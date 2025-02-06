Незалежно від тривалості війни: цивільне населення готуватимуть до спротиву РФ, — Верещук

За словами Ірини Верещук, особливу увагу зосередять на підготовці мешканців тих регіонів, які межують з РФ.

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Цивільне населення України готуватимуть до спротиву агресору у спеціально створених для цього державою центрах. Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

"Незалежно від того, скільки ще триватиме ця війна, ми маємо будувати на майбутнє систему національного спротиву. Йдеться про системну підготовку цивільного населення до спротиву агресору. Особливо це стосується областей, які межують з Росією, яка і після війни залишиться нашим ворожим сусідом", — написала Верещук.

Вона пояснила, що така система нацспротиву буде однією зі складових архітектури стримування потенційної агресії.

Верещук також повідомила, що на міжвідомчій нараді вже обговорили проєкт постанови Уряду щодо створення мережі центрів підготовки громадян до національного спротиву.

"Лідерами процесу тут є Міноборони та ТРО ЗСУ. Основна робота — за обласними владами. Дуже важлива роль належить волонтерським організаціям", — підкреслила Верещук.

Вона також наголосила, що першим та найважливішим етапом є підготовка достатньої кількості інструкторів. У цьому питанні держава покладає особливі сподівання на ветеранів і волонтерів, як на джерело "хороших кадрів".

Пост Верещук Фото: Скриншот

Нагадаємо, 30 січня Ірина Верещук назвала крайні строки для проходження ВЛК обмежено придатними громадянами.

17 січня заступник міністра оборони Сергій Мельник пояснив, хто обов'язково має пройти базову військову підготовку та чому на ній навчатимуть.