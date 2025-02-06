Независимо от продолжительности войны: гражданское население будут готовить к сопротивлению РФ, — Верещук

По словам Ирины Верещук, особое внимание сосредоточат на подготовке жителей тех регионов, которые граничат с РФ.

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Гражданское население Украины будут готовить к сопротивлению агрессору в специально созданных для этого государством центрах. Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.

"Независимо от того, сколько еще продлится эта война, мы должны строить на будущее систему национального сопротивления. Речь идет о системной подготовке гражданского населения к сопротивлению агрессору. Особенно это касается областей, граничащих с Россией, которая и после войны останется нашим враждебным соседом", — написала Верещук.

Она пояснила, что такая система нацсопротивления будет одной из составляющих архитектуры сдерживания потенциальной агрессии.

Верещук также сообщила, что на межведомственном совещании уже обсудили проект постановления Правительства о создании сети центров подготовки граждан к национальному сопротивлению.

"Лидерами процесса здесь являются Минобороны и ТРО ВСУ. Основная работа — за областными властями. Очень важная роль принадлежит волонтерским организациям", — подчеркнула Верещук.

Она также подчеркнула, что первым и самым важным этапом является подготовка достаточного количества инструкторов. В этом вопросе государство возлагает особые надежды на ветеранов и волонтеров, как на источник "хороших кадров".

Пост Верещук Фото: Скриншот

Напомним, 30 января Ирина Верещук назвала крайние сроки для прохождения ВВК ограниченно годными гражданами.

17 января заместитель министра обороны Сергей Мельник объяснил, кто обязательно должен пройти базовую военную подготовку и чему на ней будут учить.