FPV-дрон взорвал робота со взрывчаткой: ВСУ показали, как уничтожили важный мост (видео)

Рота наземных роботизированных комплексов 93-й бригады Холодный Яр Alter Ego взорвала на Восточном направлении мост, используя наземный роботизированный комплекс (НРК) и FPV-дрон.

Сначала на мост заехал НРК со взрывчаткой, после чего БПЛА-камикадзе инициировал взрыв. Соответствующие кадры опубликовала Группировка Объединенных сил в Facebook.

Поражение моста с помощью НРК и FPV-дрона

На видео можно увидеть, как FPV-дрон атакует наземного робота сверху. Далее следует мощная детонация. В конце показано изображение разрушенного взрывом моста.

Сообщается, что пораженный мост служил ВС РФ для логистики. Кроме того, российские оккупанты использовали его как укрытие.

Напомним, украинско-эстонский оборонный стартап Ark Robotics представили продукт для управления беспилотниками под названием Frontier System, который позволяет управлять НРК на расстоянии 2000 км.

Фокус также сообщал, что в Украине испытывают разведывательно-ударный наземный роботизированный комплекс Droid, оснащенный пулеметом Browning, который использует искусственный интеллект для донаведения на цель.