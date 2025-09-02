FPV-дрон взорвал робота со взрывчаткой: ВСУ показали, как уничтожили важный мост (видео)
Рота наземных роботизированных комплексов 93-й бригады Холодный Яр Alter Ego взорвала на Восточном направлении мост, используя наземный роботизированный комплекс (НРК) и FPV-дрон.
Сначала на мост заехал НРК со взрывчаткой, после чего БПЛА-камикадзе инициировал взрыв. Соответствующие кадры опубликовала Группировка Объединенных сил в Facebook.
На видео можно увидеть, как FPV-дрон атакует наземного робота сверху. Далее следует мощная детонация. В конце показано изображение разрушенного взрывом моста.
Сообщается, что пораженный мост служил ВС РФ для логистики. Кроме того, российские оккупанты использовали его как укрытие.
Напомним, украинско-эстонский оборонный стартап Ark Robotics представили продукт для управления беспилотниками под названием Frontier System, который позволяет управлять НРК на расстоянии 2000 км.
Фокус также сообщал, что в Украине испытывают разведывательно-ударный наземный роботизированный комплекс Droid, оснащенный пулеметом Browning, который использует искусственный интеллект для донаведения на цель.