"Будущее современной войны": Китай показал новейшие дроны с ИИ и лазерное оружие (видео)

В Китае прошел военный парад, на котором были представлены новейшие беспилотные транспортные средства на базе искусственного интеллекта и лазерные установки для уничтожения воздушных целей.

Продемонстрированные на параде военные технологии Народно-освободительной армии Китая (НОАК) направлены на улучшение практических боевых возможностей и разведки, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Военный парад в Китае

Среди наземных беспилотников с ИИ были системы, которые могут выполнять разведку, штурмы, обезвреживание мин и бомб, а также поддерживать подразделения. Отдельные небольшие боевые машины повышенной проходимости даже могут запускать БПЛА.

ВМС Китая получили новые интеллектуальные подводные и надводные дроны, а также подводные системы развертывания мин. По данным китайского телевидения, они позволяют осуществлять скрытое развертывание, блокировку, независимую идентификацию целей и групповые атаки.

Что касается воздушных миссий, сообщается о новых ударных и разведывательных дронах с ИИ, а также беспилотниках-напарниках, которые могут следовать за истребителями-невидимками для проведения разведки, действовать как приманки, осуществлять электронные помехи и носить оружие, значительно расширяя боевые возможности самолета.

Лазерное оружие, которое заметили на параде, было разработано для высокоточных ударов, скоординированных с другими системами оружия противовоздушной обороны (ПВО). Комментатор Вэй Дунсюй сказал, что новое лазерное оружие может мгновенно нейтрализовать низкие, медленные и малые цели, проводить быстрые множественные атаки и повышать эффективность, одновременно уменьшая затраты на боеприпасы.

"Искусственный интеллект, оптика, физика и информационные технологии подчеркнули, как инновации будут формировать будущее современной войны, прокладывая путь для футуристических интеллектуальных систем", — отметили в издании.

