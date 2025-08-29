В Китае показали дрон, похожий на НЛО: его могут использовать военные (фото)
Исследователи из Чжэнчжоуского университета аэронавтики продемонстрировали новый дрон с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL) необычной формы.
В 2015 году пилот самолета F/A-18 ВМС США заметил неидентифицированный летающий объект в форме веретена. Теперь, почти десять лет спустя, ученые в Китае представили и успешно испытали дрон с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL), похожий на тот загадочный объект, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).
По словам профессора Лю Чжаньхэ, конструкция нового экспериментального БПЛА сочетает преимущества многороторных дронов и самолетов с фиксированным крылом, стремясь решить давнюю проблему в авиации.
Как объясняют в издании, традиционные дроны вертикального взлета и посадки могут зависать и приземляться в тесных пространствах, но часто жертвуют дальностью полета и выносливостью. В свою очередь дроны с фиксированным крылом предлагают большую эффективность в полете, но требуют взлетно-посадочных полос или катапультных систем.
Команда профессора Лю утверждает, что новая эллиптическая форма крыла устраняет эту проблему. Во время вертикального взлета и посадки роторы обеспечивают стабильную подъемную силу. Такая конструкция также делает беспилотник похожим на летающее веретено.Важно
По словам разработчиков, дрон можно использовать для наблюдения за полем боя, морской разведки, мониторинга окружающей среды и реагирования на чрезвычайные ситуации. Среди возможных миссий — отбор проб воды, быстрая доставка припасов в отдаленные районы и поисково-спасательные операции в прибрежных зонах, труднодоступных для традиционных дронов.
Напомним, в США продемонстрировали новый способ ведения воздушной разведки, использовав сочетание стратосферных высотных аэростатов с беспилотниками, которые работают на воде.
Фокус также сообщал, что американская компания Davenport Aviation представила ACUS — первую систему для борьбы с беспилотниками, предназначенную для установки на самолетах.