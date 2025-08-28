Могла бы помочь Украине: в США показали необычную антидронную систему ACUS (фото)

Американская компания Davenport Aviation представила Airborne Counter Unmanned Aircraft Systems (ACUS) — первую систему для борьбы с беспилотниками, предназначенную для установки на самолетах.

ACUS была разработана специально для авиационных подразделений общественной безопасности и правоохранительных органов. Ожидается, что Департамент общественной безопасности Техаса (DPS) вскоре протестирует систему на своих вертолетах, сообщает DroneLife.

Сообщается, что ACUS интегрируется с бортовым компьютером и оповещает экипаж о потенциальных угрозах через многофункциональный дисплей. Интерфейс системы позволяет членам экипажа запрашивать эти оповещения и взаимодействовать с ними.

Дисплей ACUS Фото: Dronelife

Системный инженер Джек МакХью отметил, что кроме помощи в обнаружении и отслеживании БПЛА, работающих вблизи самолета или вертолета, система также может помочь экипажу этого летательного аппарата найти пилота дрона на земле.

Система ACUS Фото: Dronelife

Сейчас ACUS обеспечивает пассивное радиочастотное обнаружение, однако компания уже разрабатывает следующую версию, которая сможет противодействовать беспилотникам. Продукцию следующего поколения планируют поставлять Министерству обороны США и союзникам.

"На самом высоком уровне этой технологии мы будем использовать ее для кинетического уничтожения беспилотников, а также для новых применений, где можно будет использовать вооруженный летательный аппарат, возможно, в таких местах, как Украина", — сказал Скотт Смит, директор специальных проектов в Davenport Aviation.

Напомним, в Китае заявили о разработке радиолокационной технологии, которая может значительно усложнить обнаружение самолетов раннего воздушного предупреждения и управления (AEW&C) вражеской разведкой.

Фокус также сообщал, что оборонный стартап Ark Robotics представил на выставке DALO EXPO 2025 в Дании свой флагманский продукт для удаленного управления беспилотниками — Frontier System.