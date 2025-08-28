Могла бы помочь Украине: в США показали необычную антидронную систему ACUS (фото)
Американская компания Davenport Aviation представила Airborne Counter Unmanned Aircraft Systems (ACUS) — первую систему для борьбы с беспилотниками, предназначенную для установки на самолетах.
ACUS была разработана специально для авиационных подразделений общественной безопасности и правоохранительных органов. Ожидается, что Департамент общественной безопасности Техаса (DPS) вскоре протестирует систему на своих вертолетах, сообщает DroneLife.
Сообщается, что ACUS интегрируется с бортовым компьютером и оповещает экипаж о потенциальных угрозах через многофункциональный дисплей. Интерфейс системы позволяет членам экипажа запрашивать эти оповещения и взаимодействовать с ними.
Системный инженер Джек МакХью отметил, что кроме помощи в обнаружении и отслеживании БПЛА, работающих вблизи самолета или вертолета, система также может помочь экипажу этого летательного аппарата найти пилота дрона на земле.
Сейчас ACUS обеспечивает пассивное радиочастотное обнаружение, однако компания уже разрабатывает следующую версию, которая сможет противодействовать беспилотникам. Продукцию следующего поколения планируют поставлять Министерству обороны США и союзникам.Важно
"На самом высоком уровне этой технологии мы будем использовать ее для кинетического уничтожения беспилотников, а также для новых применений, где можно будет использовать вооруженный летательный аппарат, возможно, в таких местах, как Украина", — сказал Скотт Смит, директор специальных проектов в Davenport Aviation.
Напомним, в Китае заявили о разработке радиолокационной технологии, которая может значительно усложнить обнаружение самолетов раннего воздушного предупреждения и управления (AEW&C) вражеской разведкой.
Фокус также сообщал, что оборонный стартап Ark Robotics представил на выставке DALO EXPO 2025 в Дании свой флагманский продукт для удаленного управления беспилотниками — Frontier System.