Самолеты станут "невидимыми": китайские ученые придумали новый радарный трюк

В Китае заявили о разработке радиолокационной технологии, которая может значительно усложнить обнаружение самолетов раннего воздушного предупреждения и управления (AEW&C) вражеской разведкой.

Новая система, основанная на технологии радиолокационной решетки с частотным разнесением (FDA), может сделать AEW&C почти невидимыми для пассивных систем обнаружения, которые отслеживают радиоизлучение, пишет газета South China Morning Post.

Как объясняют в издании, самолеты раннего радиолокационного обнаружения и управления всегда считались ценными целями. Их мощное радиолокационное излучение, хотя и необходимое для управления боевым пространством, делает их видимыми за сотни километров.

Китайские исследователи утверждают, что им удалось решить эту проблему, сделав сигналы AEW&C чрезвычайно устойчивыми к перехвату и геолокации. В отличие от традиционных систем, которые направляют лучи, регулируя фазу сигналов по всей антенной решетке, FDA вводит незначительные, переменные во времени частотные смещения между отдельными излучающими элементами.

По словам ученых, антенны получают частоты, подобно сотне певцов, которые гармонизируют одну и ту же мелодию, но каждый из них едва заметно расходится по высоте тона. Это делает сигнал хаотичным на расстоянии, скрывая направленное происхождение.

"Для противника, который пытается отследить платформу, прослушивая ее радиоизлучение, сигнал может вести себя как призрак оперы — колебаться, рассеиваться и меняться до неузнаваемости", — отметили в издании.

Разработчики считают, что эта технология поможет самолетам AEW&C не только избежать обнаружения, но и препятствовать работе вражеских систем. Моделирование показало, что погрешности в определении целей могут расти от метров до километров, а точность определения направлений может ухудшаться от менее чем одного градуса до более 10 градусов.

В свою очередь пекинский эксперт по радарам, который говорил на условиях анонимности, указал на некоторые проблемы данной технологии. Он отметил, что система требует беспрецедентного уровня вычислений в реальном времени, при этом каждый элемент антенны требует независимого, чрезвычайно быстрого управления частотой и фазой. Среди других потенциальных трудностей — тепловые колебания, несовершенство аппаратного обеспечения, задержки синхронизации и электромагнитная совместимость.

При этом эксперт считает, что если Китаю все-таки удастся реализовать это решение, оно полностью изменит сферу радиоэлектронной борьбы.

Напомним, американская компания Raytheon разработала радар LTAMDS, предназначенный для борьбы с передовыми угрозами следующего поколения, включая гиперзвуковое оружие.