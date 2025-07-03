Отследит ракеты, самолеты, вертолеты и не только: что известно о РЛС G/ATOR (фото)

Румынская государственная компания ROMARM и американская Northrop Grumman подписали Меморандум о взаимопонимании по совместному производству многоцелевых радиолокационных станций (РЛС) AN/TPS-80 G/ATOR, которые сочетают в себе сразу две роли.

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РЛС G/ATOR разрабатывалась корпусом морской пехоты США, который остается ее основным оператором. Кроме функционала обычного радара для обнаружения воздушных целей, станция способна выполнять роль контрбатарейного радара, пишет портал Defence Express.

С помощью G/ATOR можно обнаруживать и отслеживать не только самолеты, вертолеты, крылатые и баллистические ракеты, но и артиллерийские и минометные боеприпасы, в частности, определяя их места пуска. К тому же система способна наводить зенитные комплексы для перехвата воздушных целей.

РЛС G/ATOR Фото: Northrop Grumman

Как отмечают в издании, такая РЛС может заменить сразу несколько радарных средств, что повышает мобильность войск. Минусом является то, что в случае поломки системы военные потеряют сразу несколько возможностей.

G/ATOR обеспечивает постоянный контроль пространства на 360° и отслеживание целей в трех измерениях. Транспортировать систему можно на одном самолете C-130 или на трех вертолетах CH-53E Super Stallion или конвертопланах V-22 Osprey.

Ожидается, что РЛС G/ATOR дополнит недавно заказанные Румынией зенитно-ракетные комплексы Iron Dome. Корпус морской пехоты США также интегрирует ее со своими зенитно-ракетными комплексами MRIC (Medium-Range Intercept Capability), которые являются американской версией Iron Dome.

РЛС G/ATOR Фото: Минобороны США

Напомним, в Украине уже производятся РЛС тактического назначения. Подразделения дронов-перехватчиков используют эти системы для обнаружения российских беспилотников.

Фокус также писал о том, что инженеры из Китая разработали революционное средство РЭБ с использованием технологии связи 6G, которому не смогут противостоять новые радары США.