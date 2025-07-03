Відстежить ракети, літаки, вертольоти і не тільки: що відомо про РЛС G/ATOR (фото)

Румунська державна компанія ROMARM та американська Northrop Grumman підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо спільного виробництва багатоцільових радіолокаційних станцій (РЛС) AN/TPS-80 G/ATOR, які поєднують в собі одразу дві ролі.

Related video

РЛС G/ATOR розроблялася корпусом морської піхоти США, який залишається її основним оператором. Окрім функціоналу звичайного радара для виявлення повітряних цілей, станція здатна виконувати роль контрбатарейного радара, пише портал Defence Express.

За допомогою G/ATOR можна виявляти й відстежувати не лише літаки, вертольоти, крилаті та балістичні ракети, але й артилерійські та мінометні боєприпаси, зокрема, визначаючи їхні місця пуску. До того ж система здатна наводити зенітні комплекси для перехоплення повітряних цілей.

РЛС G/ATOR Фото: Northrop Grumman

Як зазначають у виданні, така РЛС може замінити одразу кілька радарних засобів, що підвищує мобільність військ. Мінусом є те, що в разі поломки системи військові втратять зразу кілька можливостей.

G/ATOR забезпечує постійний контроль простору на 360° та відстеження цілей у трьох вимірах. Транспортувати систему можна на одному літаку C-130 або на трьох вертольотах CH-53E Super Stallion чи конвертопланах V-22 Osprey.

Очікується, що РЛС G/ATOR доповнить нещодавно замовлені Румунією зенітно-ракетні комплекси Iron Dome. Корпус морської піхоти США також інтегрує її зі своїми зенітно-ракетними комплексами MRIC (Medium-Range Intercept Capability), які є американською версією Iron Dome.

РЛС G/ATOR Фото: Міноборони США

Нагадаємо, в Україні вже виробляються РЛС тактичного призначення. Підрозділи дронів-перехоплювачів використовують ці системи для виявлення російських безпілотників.

Фокус також писав про те, що інженери з Китаю розробили революційний засіб РЕБ з використанням технології зв'язку 6G, якому не зможуть протистояти нові радари США.