Літаки стануть "невидимими": китайські вчені придумали новий радарний трюк

В Китаї заявили про розробку радіолокаційної технології, яка може значно ускладнити виявлення літаків раннього повітряного попередження та управління (AEW&C) ворожою розвідкою.

Related video

Нова система, заснована на технології радіолокаційної решітки з частотним рознесенням (FDA), може зробити AEW&C майже невидимими для пасивних систем виявлення, які відстежують радіовипромінювання, пише газета South China Morning Post.

Як пояснюють у виданні, літаки раннього радіолокаційного виявлення та управління завжди вважалися цінними цілями. Їхнє потужне радіолокаційне випромінювання, хоча й необхідне для управління бойовим простором, робить їх видимими за сотні кілометрів.

Китайські дослідники стверджують, що їм вдалося розв’язати цю проблему, зробивши сигнали AEW&C надзвичайно стійкими до перехоплення та геолокації. На відміну від традиційних систем, які спрямовують промені, регулюючи фазу сигналів по всій антенній решітці, FDA вводить незначні, змінні в часі частотні зміщення між окремими випромінювальними елементами.

За словами вчених, антени отримують частоти, подібно до сотні співаків, які гармонізують одну й ту саму мелодію, але кожен з них ледь помітно розходиться за висотою тону. Це робить сигнал хаотичним на відстані, приховуючи спрямоване походження.

"Для супротивника, який намагається відстежити платформу, прослуховуючи її радіовипромінювання, сигнал може поводитися як привид опери – коливатися, розсіюватися та змінюватися до невпізнання", — зазначили у виданні.

Важливо

Відстежить ракети, літаки, вертольоти і не тільки: що відомо про РЛС G/ATOR (фото)

Розробники вважають, що ця технологія допоможе літакам AEW&C не лише уникнути виявлення, але й перешкоджати роботі ворожих систем. Моделювання показало, що похибки у визначенні цілей можуть зростати від метрів до кілометрів, а точність визначення напрямків може погіршуватися від менш ніж одного градуса до понад 10 градусів.

Своєю чергою пекінський експерт з радарів, який говорив на умовах анонімності, вказав на деякі проблеми даної технології. Він наголосив, що система вимагає безпрецедентного рівня обчислень у реальному часі, при цьому кожен елемент антени потребує незалежного, надзвичайно швидкого керування частотою та фазою. Серед інших потенційних труднощів — теплові коливання, недосконалість апаратного забезпечення, затримки синхронізації та електромагнітна сумісність.

При цьому експерт вважає, що якщо Китаю все-таки вдасться реалізувати це рішення, воно повністю змінить сферу радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, американська компанія Raytheon розробила радар LTAMDS, призначений для боротьби з передовими загрозами наступного покоління, включаючи гіперзвукову зброю.