Не пропустить БПЛА, ракети та літаки: як новітня система LTAMDS може посилити ППО

Американська компанія Raytheon розробила радар LTAMDS, призначений для боротьби з передовими загрозами наступного покоління, включаючи гіперзвукову зброю.

В ході нещодавніх успішних випробувань система LTAMDS забезпечила підтримку інтегрованої системи управління боєм та перехоплення ракети PAC-3 MSE, що імітувала загрозливу ціль, йдеться на офіційному сайті Raytheon.

Повідомляється, що висока потужність та повне покриття, що забезпечуються трьома радіолокаційними масивами системи LTAMDS, дозволяють відбивати масовані, скоординовані атаки. Система здатна виявляти такі загрози, як дрони, сучасні літаки, а також балістичні, крилаті та гіперзвукові ракети.

"Можливості 360-градусного повносекторного зондування LTAMDS спеціально спрямовані на масовані, скоординовані атаки супротивників", – сказав Том Лаліберті, президент відділу систем наземної та протиповітряної оборони Raytheon.

Наразі LTAMDS вже завершила дев'ять успішних льотних випробувань зростаючої складності. Метою останнього випробування було продемонструвати успішну інтеграцію радара з нещодавно поставленим великим тактичним джерелом живлення (LTPS).

За даними компанії, першим міжнародним клієнтом, який додав LTAMDS до своєї архітектури протиповітряної та протиракетної оборони, стала Польща. Ще кілька країн планують придбати систему для модернізації своєї протиповітряної оборони.

