Не пропустит БПЛА, ракеты и самолеты: как новейшая система LTAMDS может усилить ПВО

Американская компания Raytheon разработала радар LTAMDS, предназначенный для борьбы с передовыми угрозами следующего поколения, включая гиперзвуковое оружие.

В ходе недавних успешных испытаний система LTAMDS обеспечила поддержку интегрированной системы управления боем и перехвата ракеты PAC-3 MSE, которая имитировала угрожающую цель, говорится на официальном сайте Raytheon.

Сообщается, что высокая мощность и полное покрытие, обеспечиваемые тремя радиолокационными массивами системы LTAMDS, позволяют отражать массированные, скоординированные атаки. Система способна обнаруживать такие угрозы, как дроны, современные самолеты, а также баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты.

"Возможности 360-градусного полносекторного зондирования LTAMDS специально направлены на массированные, скоординированные атаки противников", — сказал Том Лалиберти, президент отдела систем наземной и противовоздушной обороны Raytheon.

В настоящее время LTAMDS уже завершила девять успешных летных испытаний возрастающей сложности. Целью последнего испытания было продемонстрировать успешную интеграцию радара с недавно поставленным большим тактическим источником питания (LTPS).

По данным компании, первым международным клиентом, который добавил LTAMDS в свою архитектуру противовоздушной и противоракетной обороны, стала Польша. Еще несколько стран планируют приобрести систему для модернизации своей противовоздушной обороны.

