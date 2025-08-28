Могла б допомогти Україні: у США показали незвичну антидронову систему ACUS (фото)

Американська компанія Davenport Aviation представила Airborne Counter Unmanned Aircraft Systems (ACUS) — першу систему для боротьби з безпілотниками, призначену для встановлення на літаках.

ACUS була розроблена спеціально для авіаційних підрозділів громадської безпеки та правоохоронних органів. Очікується, що Департамент громадської безпеки Техасу (DPS) незабаром протестує систему на своїх гелікоптерах, повідомляє DroneLife.

Повідомляється, що ACUS інтегрується з бортовим комп'ютером та сповіщає екіпаж про потенційні загрози через багатофункціональний дисплей. Інтерфейс системи дозволяє членам екіпажу запитувати ці сповіщення та взаємодіяти з ними.

Дисплей ACUS Фото: Dronelife

Системний інженер Джек МакХ'ю зазначив, що окрім допомоги у виявленні та відстеженні БПЛА, що працюють поблизу літака чи гелікоптера, система також може допомогти екіпажу цього літального апарату знайти пілота дрона на землі.

Система ACUS Фото: Dronelife

Наразі ACUS забезпечує пасивне радіочастотне виявлення, однак компанія вже розробляє наступну версію, яка зможе протидіяти безпілотникам. Продукцію наступного покоління планують постачати Міністерству оборони США та союзникам.

"На найвищому рівні цієї технології ми використовуватимемо її для кінетичного знищення безпілотників, а також для нових застосувань, де можна буде використовувати озброєний літальний апарат, можливо, в таких місцях, як Україна", – сказав Скотт Сміт, директор спеціальних проектів у Davenport Aviation.

