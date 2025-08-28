Дешеве рішення проти ворожих БПЛА: що відомо про нову розробку Saab (фото)

Шведська компанія Saab представила ракету Nimbrix, призначену для перехоплення безпілотних літальних апаратів.

Nimbrix стала першою в історії спеціалізованою ракетою для боротьби з дронами, стверджує Saab. Однією з ключових переваг цього рішення є низька ціна.

Повідомляється, що ракета здатна уражати безпілотники на відстані до 5 км, використовуючи головку самонаведення для відстеження цілі. Бойова частина ракети може ефективно знищувати рої дронів, використовуючи режим повітряного вибуху.

Ракета Nimbri Фото: SAAB

За словами розробників, Nimbrix може використовуватись як самостійно, так і у складі більшої системи протиповітряної оборони (ППО). Пускову систему можна розмістити на землі, на різних транспортних засобах або у фіксованих конфігураціях.

В компанії наголосили, що завдяки доступній вартості, антидронові ракети можуть закуплятися у великих кількостях, щоб забезпечити необхідний рівень захисту від ворожих БПЛА.

"Nimbrix — це наша відповідь на загрози з боку безпілотних літальних апаратів, які загострилися за останні кілька років. Він економічно ефективний, що є критично важливим, враховуючи поширення безпілотних літальних апаратів на полі бою", — заявили в Saab.

Нагадаємо, українська компанія "Дефендер Дінамікс" розробила лінійку дронів "Фотон", призначених для знищення ворожих безпілотників в автоматичному режимі.

Фокус також повідомляв, що в Російській Федерації заявили про створення системи протиповітряної оборони "Летючий голландець", призначеної для захисту від українських дронів.