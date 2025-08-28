Дешевое решение против вражеских БПЛА: что известно о новой разработке Saab (фото)

Шведская компания Saab представила ракету Nimbrix, предназначенную для перехвата беспилотных летательных аппаратов.

Nimbrix стала первой в истории специализированной ракетой для борьбы с дронами, утверждает Saab. Одним из ключевых преимуществ этого решения является низкая цена.

Сообщается, что ракета способна поражать беспилотники на расстоянии до 5 км, используя головку самонаведения для отслеживания цели. Боевая часть ракеты может эффективно уничтожать рои дронов, используя режим воздушного взрыва.

Ракета Нимбри Фото: SAAB

По словам разработчиков, Nimbrix может использоваться как самостоятельно, так и в составе большей системы противовоздушной обороны (ПВО). Пусковую систему можно разместить на земле, на различных транспортных средствах или в фиксированных конфигурациях.

В компании отметили, что благодаря доступной стоимости, антидронные ракеты могут закупаться в больших количествах, чтобы обеспечить необходимый уровень защиты от вражеских БПЛА.

"Nimbrix — это наш ответ на угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов, которые обострились за последние несколько лет. Он экономически эффективен, что является критически важным, учитывая распространение беспилотных летательных аппаратов на поле боя", — заявили в Saab.

Напомним, украинская компания "Дефендер Динамикс" разработала линейку дронов "Фотон", предназначенных для уничтожения вражеских беспилотников в автоматическом режиме.

Фокус также сообщал, что в Российской Федерации заявили о создании системы противовоздушной обороны "Летучий голландец", предназначенной для защиты от украинских дронов.