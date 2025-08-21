Уничтожит "Мавики" без оператора: как работает новый дрон-истребитель "Фотон" (видео)

Украинская компания "Дефендер Динамикс" разработала линейку дронов "Фотон", предназначенных для уничтожения вражеских беспилотников в автоматическом режиме.

Основные цели БПЛА "Фотон" — российские FPV-дроны типа Mavic, Matrice и Autel. Дроны стреляют 12 калибром из титановых стволов. Военные могут использовать дробь, картечь или другой патрон в зависимости от потребностей, рассказал директор "Дефендер Динамикс" Евгений Киленко порталу "Милитарный".

Новые беспилотники используют алюминиевые рамы украинского производства от 7 до 11,2 дюйма. На 7-дюймовые дроны ставится от одного до двух стволов. Максимальное размещение — шесть стволов.

"Шесть стволов — это шесть выстрелов. Вес одного ствола в заряженном состоянии составляет 500 граммов. То есть сколько может дрон поднять — можно сделать подвес. Дрон может стрелять одновременно из всех стволов или по очереди", — пояснил Киленко.

Оператор БПЛА "Фотон" может вести огонь вручную, но разработчики делали ставку именно на автономную работу. Заявленная зона поражения составляет от 0,5 до 5 метров. Есть возможность работы с цифровыми, аналоговыми, термальными и сумеречными камерами.

Аппараты уже прошли полетные испытания, а также тестирование по стрельбе по 10-дюймовым FPV-дронам. В будущем компания планирует совместить обвес и программное обеспечение с БПЛА самолетного типа, чтобы охотиться за разведывательными дронами, такими как Zala, Орлан и SuperCam.

Напомним, одесское конструкторское бюро "Технари" разработало многоразовый реактивный дрон-перехватчик "Мангуст", предназначенный для уничтожения "Шахедов". По замыслу разработчиков, БПЛА будет стрелять дробовым зарядом в двигатель или винт вражеских дронов.

Фокус также сообщал, что в Украине разработали дрон "Багнет", предназначенный для перехвата беспилотников типа "Шахед" и "Гербера". Беспилотник получил боевую часть весом 1 кг с ударным ядром, которое позволяет уничтожать дроны в воздухе и минимизировать риск падения обломков.