На фронте в Украине заметили новый неизвестный БПЛА: как он выглядит (фото)

В Украине был зафиксирован новый беспилотный летательный аппарат неизвестного происхождения. Впоследствии оказалось, что это украинский дрон.

Фото неизвестного беспилотника опубликовал украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале. Эксперт отметил, что пока не может идентифицировать БПЛА.

Новый БПЛА Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"Новый гость на фронтах. Если наш — напишите", — говорится в подписи к фото.

В комментариях люди отметили, что новый дрон напоминает Zala, однако есть отличия. Несколько комментаторов также указали на, вероятно, кустарное производство этого аппарата.

"У него может и названия не быть. Какой-то авиакружок наделал несколько десятков и дал на пробу, через неделю внесут модификации и выпустят другого вида", — написал один из подписчиков канала.

Некоторые также обратили внимание на антенны и на хвосте и на кончиках крыльев. Это натолкнуло людей на предположение, что БПЛА получил технологию MIMO — метод беспроводной связи, который использует несколько антенн для одновременной отправки и получения данных.

"Вчера видел такое на Сумщине. Думал, что наш. Летел низко, характерная форма хвоста бросилась в глаза. На мониторах не отображался. Думал, что наше что-то", — добавил один из комментаторов.

Новый БПЛА Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Позже "Флеш" добавил, что беспилотник был идентифицирован как украинский.

"Опознали, борт как наш. Неудивительно, что столько Friendly Fire. Моделей очень много летает", — написал он.

Напомним, ранее эксперт предупреждал, что в РФ разрабатывают катушки на 50 км, которые могут можно устанавливать на БПЛА.

Фокус также писал о том, что российская армия начала устанавливать видеокамеры на ударные беспилотники "Шахед".