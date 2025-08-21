На фронті в Україні помітили новий невідомий БПЛА: як він виглядає (фото)

В Україні було зафіксовано новий безпілотний літальний апарат невідомого походження. Згодом виявилося, що це український дрон.

Фото невідомого безпілотника опублікував український фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі. Експерт зазначив, що поки не може ідентифікувати БПЛА.

Новий БПЛА Фото: Сергій Флеш/ Telegram

"Новий гість на фронтах. Якщо наш – напишіть", — йдеться в підписі до фото.

В коментарях люди зазначили, що новий дрон нагадує Zala, однак є відмінності. Кілька коментаторів також вказали на, ймовірно, кустарне виробництво цього апарата.

"В нього може і назви не бути. Якийсь авіагурток наробив кілька десятків і дав на пробу, через тиждень внесуть модифікації і випустять іншого вигляду", — написав один з підписників каналу.

Дехто також звернув увагу на антени та на хвості та на кінчиках крил. Це наштовхнуло людей на припущення, що БПЛА отримав технологію MIMO — метод бездротового зв'язку, який використовує кілька антен для одночасного надсилання та отримання даних.

"Вчора бачив таке на Сумщині. Думав, що наш. Летів низько, характерна форма хвоста кинулася в очі. На моніторах не відображався. Гадав, що наше щось", — додав один з коментаторів.

Новий БПЛА Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Пізніше "Флеш" додав, що безпілотник було ідентифіковано як український.

"Впізнали, борт як наш. Не дивно, що стільки Friendly Fire. Моделей дуже багато літає", — написав він.

Нагадаємо, раніше експерт попереджав, що у РФ розробляють котушки на 50 км, які можуть можна встановлювати на БПЛА.

Фокус також писав про те, що російська армія почала встановлювати відеокамери на ударні безпілотники "Шахед".