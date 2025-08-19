Тепер не тільки "Гербери": росіяни почали запускати "Шахеди" з камерами, — "Флеш" (фото)

Російська армія почала встановлювати відеокамери на ударні безпілотники типу "Шахед", які запускають по території України. Ворог намагається отримати відеозображення аж до моменту удару дрона.

Такі "Шахеди" з відеокамерами було виявлено 18 серпня серед безпілотників, які збили Сили оборони України в ході російських атак. Про це повідомив український фахівець у сфері радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні серед збитих "Шахедів" було виявлено кілька "Шахедів" із відеокамерами", — повідомив фахівець.

Якщо раніше такі відеокамери українські військові знаходили лише на розвідувальних російських безпілотниках — дронах типу "Гербера", то тепер росіяни відстежують у режимі відео удари по Україні і за допомогою "Шахедів".

Також Сергій "Флеш" показав, як виглядає один зі збитих "Шахедів", на якому було виявлено відеокамеру.

Сергій "Флеш" | "Шахед" з відеокамерою

На думку експерта, російська армія обладнала "Шахеди" відеокамерами, аби отримувати відеозображення під час польоту безпілотника аж до моменту завдання удару.

"Поки рано говорити, навіщо противник їх встановлює і як саме використовує, але можна сказати точно, що ворог намагається отримати відеозображення під час польоту "Шахеда" аж до моменту удару", — зазначив Сергій "Флеш".

Модифікації російських "Шахедів": що відомо про нові розробки РФ

Російська армія застосовує проти України оновлені "Шахеди": модернізовані версії ударних БпЛА зокрема віднедавна можуть скидати міни. Про це Сергій "Флеш" повідомляв 11 серпня.

8 серпня The Times повідомило, що російські "Шахеди" навчилися змінювати курс та розпізнавати цілі. Це "Шахеди" отримали завдяки новій системі наведення з елементами штучного інтелекту.

Нагадаємо, 15 серпня Сергій "Флеш" повідомив, що ЗС РФ почали використовувати нову версію безпілотника V2U зі штучним інтелектом, яка тепер втілена у версії дрона-розвідника зі ШІ.

Також 15 серпня Фокус з'ясовував, що для російських "Шахедів" може означати атака по порту Port Olya-4 на Каспії.