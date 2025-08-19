Тепер не тільки "Гербери": росіяни почали запускати "Шахеди" з камерами, — "Флеш" (фото)
Російська армія почала встановлювати відеокамери на ударні безпілотники типу "Шахед", які запускають по території України. Ворог намагається отримати відеозображення аж до моменту удару дрона.
Такі "Шахеди" з відеокамерами було виявлено 18 серпня серед безпілотників, які збили Сили оборони України в ході російських атак. Про це повідомив український фахівець у сфері радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.
"Сьогодні серед збитих "Шахедів" було виявлено кілька "Шахедів" із відеокамерами", — повідомив фахівець.
Якщо раніше такі відеокамери українські військові знаходили лише на розвідувальних російських безпілотниках — дронах типу "Гербера", то тепер росіяни відстежують у режимі відео удари по Україні і за допомогою "Шахедів".
Також Сергій "Флеш" показав, як виглядає один зі збитих "Шахедів", на якому було виявлено відеокамеру.
На думку експерта, російська армія обладнала "Шахеди" відеокамерами, аби отримувати відеозображення під час польоту безпілотника аж до моменту завдання удару.
"Поки рано говорити, навіщо противник їх встановлює і як саме використовує, але можна сказати точно, що ворог намагається отримати відеозображення під час польоту "Шахеда" аж до моменту удару", — зазначив Сергій "Флеш".
Модифікації російських "Шахедів": що відомо про нові розробки РФ
Російська армія застосовує проти України оновлені "Шахеди": модернізовані версії ударних БпЛА зокрема віднедавна можуть скидати міни. Про це Сергій "Флеш" повідомляв 11 серпня.
8 серпня The Times повідомило, що російські "Шахеди" навчилися змінювати курс та розпізнавати цілі. Це "Шахеди" отримали завдяки новій системі наведення з елементами штучного інтелекту.
Нагадаємо, 15 серпня Сергій "Флеш" повідомив, що ЗС РФ почали використовувати нову версію безпілотника V2U зі штучним інтелектом, яка тепер втілена у версії дрона-розвідника зі ШІ.
Також 15 серпня Фокус з'ясовував, що для російських "Шахедів" може означати атака по порту Port Olya-4 на Каспії.