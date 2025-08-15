"Помічений на всіх фронтах": ЗС РФ почали використовувати нову версію дрона V2U зі ШІ, — "Флеш" (фото)

Російський ударний безпілотник зі штучним інтелектом V2U отримав нову версію — дрон-розвідник зі ШІ. Нову версію БпЛА військові вже помітили на всіх фронтах: він має деякі відмінності в оснащенні й після виконання розвідувальної місії приземляється на парашуті. При цьому "нічого російського" усередині дрона військові не виявили.

Версія дрона-розвідника відрізняється від ударної розробки V2U відсутністю хвостових стабілізаторів у центрі. Про це розповів український фахівець у сфері радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі уночі 15 серпня.

"Ударний БпЛА зі штучним інтелектом V2U отримав нову версію: БпЛА розвідник зі штучним інтелектом. Цього тижня цей тип БпЛА помічений на всіх фронтах", — повідомив експерт.

Фото Сергія "Флеша" | V2U розвідник у повітрі

Один із кадрів, які оприлюднив Бескрестнов, демонструє, як дрон приземляється на парашуті після виконання місії.

Фото Сергія "Флеша" | V2U розвідник приземляється на парашуті

Сергій "Флеш" також розповів, що під час вивчення трофеїв військові зауважили, що у програмі V2U були різні назви цієї лінійки російських дронів.

"Ударний є. Розвідник уже теж є. Залишився дрон кур'єр для логістики", — додав він.

Військовим та фахівцям наразі не вдалося з'ясувати розробника та виробника нової версії дрона. Однак "Флеш" зауважив, що усередині безпілотника "немає нічого російського", натякнувши, що комплектувальні частини мають закордонне походження.

Експерт додав, що вважає лінійку дронів V2U "найбільш інноваційною і небезпечною".

Лінійка БпЛА V2U: що відомо

Вперше про нові російські безпілотники V2U стало відомо 9 червня. Головне управління розвідки повідомило, що росіяни почали використовувати на Сумському напрямку дрон типу V2U, який здатний до автономного пошуку та вибору цілей за допомогою технологій штучного інтелекту.

10 червня активіст і волонтер Сергій Стерненко поширив відео, на якому видно, як українські військовослужбовці з 5-ї окремої штурмової бригади знищили новітній дрон V2U. Його вдалося знищити за допомогою FPV-перехоплювача.

Також у червні ГУР розповіло, що у нових російських дронах V2U було знайдено чипи Jetson Orin від американської компанії Nvidia.