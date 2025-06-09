Новий російський дрон V2U шукає та вибирає ціль за допомогою ШІ: що відомо (фото)

Росіяни на Сумському напрямку почали активно використовувати новий ударний безпілотник V2U. Його особливість — здатність до автономного пошуку та вибору цілей за допомогою штучного інтелекту (ШІ).

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Про це повідомляє ГУР.

Обчислювальна система дрона базується на китайському мінікомп’ютері Leetop A203 із високошвидкісною збіркою на основі NVIDIA Jetson Orin.

V2U оснащений лише одним GPS-модулем. Тому у розвідці вважають, що росіяни, ймовірно, відмовляються від використання супутникової навігації через роботу українських систем РЕБ, а використовують технологію "комп'ютерний зір" — дрон порівнює зображення з камери з попередньо завантаженими фото місцевості.

Цим БПЛА можна керувати у форматі FPV через LTE-зв’язок. На ньому встановлено модем-роутер Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, що працює з SIM-карткою українського мобільного оператора.

Незважаючи на російське маркування, елементна база модема — китайського походження і загалом безпілотник зібраний переважно з компонентів китайського виробництва, стверджують у ГУР.

Безпілотник зібраний переважно з компонентів китайського виробництва Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Комплектування дрона V2U:

двигун,

GPS-модуль,

сервоприводи,

твердотільний накопичувач,

далекомір,

регулятор обертів,

елементи живлення,

японський світлочутливий сенсор Sony,

електромагнітне реле ірландської компанії Te Connectivity,

американський модуль Jetson Orin.

Розвідка також з'ясувала, що постачанням та складанням компонентів для цього типу БПЛА займаються чотири компанії — дві з Росії, дві з Китаю.

В Україні випустили новий військовий дрон Buntar-3, що вирізняється стійкістю до впливу засобів РЕБ.

Нагадаємо, станом на травень 2025 року Росія щоденно виготовляє до 170 дронів типу "Шахед" та їхніх аналогів. За інформацією ГУР, до кінця року окупанти планують збільшити добове виробництво до 190 одиниць.