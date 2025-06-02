В Україні випустили новий військовий дрон Buntar-3: як він допоможе ЗСУ на полі бою

Українська компанія Buntar Aerospace почала продавати розвідувальні безпілотники Buntar-3, які вирізняються стійкістю до впливу засобів РЕБ.

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Розробники повідомили про це порталу AIN.

Buntar-3 пройшов бойові випробування, виконуючи завдання на Покровському, Куп’янському, Лисичанському, Сватівському, Курахівському, Бєлгородському та Брянському напрямках. До того інженери розробляли дрон три роки, відпрацювали три модифікації.

Наразі Buntar-3 може летіти 3,5 години і виявляти цілі на відстані до 15 км, його тактичний радіус складає до 80 км. Одною з ключових переваг творці називають повну інтеграцію усіх етапів застосування комплексу в єдину систему. Крім того, екіпажі мають змогу керувати кількома літальними апаратами одночасно та передавати інформацію у системи ситуаційної обізнаності, такі як DELTA.

Дрон Buntar-3 виконує бойові завдання на різних напрямках фронту Фото: Buntar Aerospace

Як передає портал "Мілітарний" слова представників Buntar Aerospace, сказані під час презентації, Buntar-3 готовий до масштабного бойового застосування. Перші комплекси вже працюють на полі бою, допомагають знищувати цілі, отримують важливу інформацію.

Разом із БпАК Buntar-3 компанія представила також програмне забезпечення Buntar Copilot, яке об’єднує планування бою, запуск бортів й аналітику в одному циклі. Програма допомагає військовим планувати бойові операції, керувати польотами дронам та аналізувати отримані результати.

Як кажуть у Buntar Aerospace, Copilot зменшує ризики втрати БПЛА та підвищує ефективність повторних місій. Найчастіше дрони втрачаються не через технічні несправності, а через помилки людей, наприклад, неправильне планування місії або запуск у небезпечну погоду.

"Наш фокус — не просто не втратити борт, а дати пілоту всі інструменти для стійкої багаторазової роботи в полі. Це — ключ до переваги", — сказав співзасновник Buntar Aerospace Богдан Сас.

Раніше писали, як військові використовували безпілотний комплекс Buntar-1 на Харківському напрямку. Він призначений для ведення аеророзвідки в реальному часі, виявлення ворожих цілей цілей та коригування артилерійського вогню. Перші тестові польоти відбулися у серпні 2024 року, і вже тоді компанія працювала над Buntar-3.