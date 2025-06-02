В Украине выпустили новый военный дрон Buntar-3: как он поможет ВСУ на поле боя

Украинская компания Buntar Aerospace начала продавать разведывательные беспилотники Buntar-3, которые отличаются устойчивостью к воздействию средств РЭБ.

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Разработчики сообщили об этом порталу AIN.

Buntar-3 прошел боевые испытания, выполняя задачи на Покровском, Купянском, Лисичанском, Сватовском, Кураховском, Белгородском и Брянском направлениях. До этого инженеры разрабатывали дрон три года, отработали три модификации.

Сейчас Buntar-3 может лететь 3,5 часа и обнаруживать цели на расстоянии до 15 км, его тактический радиус составляет до 80 км. Одним из ключевых преимуществ создатели называют полную интеграцию всех этапов применения комплекса в единую систему. Кроме того, экипажи могут управлять несколькими летательными аппаратами одновременно и передавать информацию в системы ситуационной осведомленности, такие как DELTA.

Дрон Buntar-3 выполняет боевые задачи на разных направлениях фронта Фото: Buntar Aerospace

Как передает портал "Милитарный" слова представителей Buntar Aerospace, сказанные во время презентации, Buntar-3 готов к масштабному боевому применению. Первые комплексы уже работают на поле боя, помогают уничтожать цели, получают важную информацию.

Вместе с БпАК Buntar-3 компания представила также программное обеспечение Buntar Copilot, которое объединяет планирование боя, запуск бортов и аналитику в одном цикле. Программа помогает военным планировать боевые операции, управлять полетами дронов и анализировать полученные результаты.

Как говорят в Buntar Aerospace, Copilot уменьшает риски потери БПЛА и повышает эффективность повторных миссий. Чаще всего дроны теряются не из-за технических неисправностей, а из-за ошибок людей, например, неправильное планирование миссии или запуск в опасную погоду.

"Наш фокус — не просто не потерять борт, а дать пилоту все инструменты для устойчивой многократной работы в поле. Это — ключ к преимуществу", — сказал соучредитель Buntar Aerospace Богдан Сас.

Ранее писали, как военные использовали беспилотный комплекс Buntar-1 на Харьковском направлении. Он предназначен для ведения аэроразведки в реальном времени, обнаружения вражеских целей целей и корректировки артиллерийского огня. Первые тестовые полеты состоялись в августе 2024 года, и уже тогда компания работала над Buntar-3.