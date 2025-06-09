Новый российский дрон V2U ищет и выбирает цель с помощью ИИ: что известно (фото)

Россияне на Сумском направлении начали активно использовать новый ударный беспилотник V2U. Его особенность — способность к автономному поиску и выбору целей с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

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Об этом сообщает ГУР.

Вычислительная система дрона базируется на китайском мини-компьютере Leetop A203 с высокоскоростной сборкой на основе NVIDIA Jetson Orin.

V2U оснащен только одним GPS-модулем. Поэтому в разведке считают, что россияне, вероятно, отказываются от использования спутниковой навигации из-за работы украинских систем РЭБ, а используют технологию "компьютерное зрение" — дрон сравнивает изображение с камеры с предварительно загруженными фото местности.

Этим БПЛА можно управлять в формате FPV через LTE-связь. На нем установлен модем-роутер Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, работающий с SIM-картой украинского мобильного оператора.

Несмотря на российскую маркировку, элементная база модема — китайского происхождения и в целом беспилотник собран преимущественно из компонентов китайского производства, утверждают в ГУР.

Беспилотник собран преимущественно из компонентов китайского производства Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Комплектование дрона V2U:

двигатель,

GPS-модуль,

сервоприводы,

твердотельный накопитель,

дальномер,

регулятор оборотов,

элементы питания,

японский светочувствительный сенсор Sony,

электромагнитное реле ирландской компании Te Connectivity,

американский модуль Jetson Orin.

Разведка также выяснила, что поставкой и сборкой компонентов для этого типа БПЛА занимаются четыре компании — две из России, две из Китая.

В Украине выпустили новый военный дрон Buntar-3, отличающийся устойчивостью к воздействию средств РЭБ.

Напомним, по состоянию на май 2025 года Россия ежедневно производит до 170 дронов типа "Шахед" и их аналогов. По информации ГУР, до конца года оккупанты планируют увеличить суточное производство до 190 единиц.