ЗСУ збили новий російський дрон із V2U, оснащений ШІ: чим він небезпечний (відео)

Українські військовослужбовці з 5-ї окремої штурмової бригади (ОШБр) знищили російський дрон-камакадзе V2U зі штучним інтелектом (ШІ).

Related video

Відео знищення дрона V2U опублікував український блогер і волонтер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі. Він підкреслив, що новий ворожий БпЛА здатний автономно обирати цілі, а також працювати під дією засобів РЕБ.

Судячи з оприлюднених кадрів, українські військові уразили російський безпілотник V2U за допомогою FPV-перехоплювача.

Дрон V2U: що про нього відомо

За даними ГУР, російський V2U вирізняється здатністю до автономного пошуку і вибору цілей за допомогою ШІ. Обчислювальна система дрона базується на китайському мінікомп'ютері Leetop A203 з високошвидкісною збіркою на основі NVIDIA Jetson Orin.

В українській розвідці зазначили, що V2U оснащений GPS-модулем, а також використовує технологію "комп'ютерний зір" — порівнює зображення з камери з попередньо завантаженими фото місцевості.

Управляється БпЛА у форматі FPV через LTE-зв'язок. На ньому встановлено модем-роутер Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, що працює із SIM-картою українського мобільного оператора. У ГУР підкреслили, що противник уже активно використовує цей безпілотник на Сумському напрямку.

Нагадаємо, раніше військові 38 зенітно-ракетного полку ЗСУ за допомогою дрона-перехоплювача Sting від команди "Дикі шершні" знищили російський дрон "Шахед".

Також повідомлялося, що Міноборони України допустило до експлуатації в ЗСУ безпілотні авіаційні комплекси "Батон Оптик", здатні виконувати завдання в складних погодних умовах.