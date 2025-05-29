Працюють навіть під час складних погодних умов: ЗСУ отримали нові ударні дрони "Батон Оптик"

Міністерство оборони допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотні авіаційні комплекси українського виробництва "Батон Оптик". Ці дрони здатні виконувати завдання у складних погодних умовах.

Related video

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, передає Міністерство оборони України.

Квадрокоптер "Батон Оптик" має легку раму, обладнаний високопродуктивними двигунами, ємнісним акумулятором і оптоволоконним каналом управління. Потужності бойового заряду, який несе цей дрон, достатньо для ураження тактичних автомобілів, вогневих позиції та складів боєприпасів ворога.

"Батон Оптик" обладнаний високопродуктивними двигунами Фото: Міністерство оборони України

У міністерстві додали, що залежно від комплектації безпілотники "Батон Оптик" споряджаються сутінковою або тепловізійною камерами.

Нагадаємо, з Латвії Силам спеціальних операцій України передали дрони-катамарани Rey, які вже виконують бойові завдання. Плаваючий безпілотник призначений для перевезення вантажів, поранених і боєкомплекту у внутрішніх водоймах. Ймовірно, маються на увазі річки та озера.

Фокус також писав, що чеська компанія LPP Holding передала Україні сотні безпілотників лінійки MTS, якими керує штучний інтелект. Оператор спочатку планує і завантажує місію в безпілотник, після чого штучний інтелект летить за маршрутом, використовуючи вбудовану систему навігації. Він порівнює зображення з камери з картою і так оцінює місце розташування без доступу до супутників.