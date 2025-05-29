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Діджитал Російсько-українська війна

Працюють навіть під час складних погодних умов: ЗСУ отримали нові ударні дрони "Батон Оптик"

Дрон Батон Оптик в ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ | Ілюстративне фото

Міністерство оборони допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотні авіаційні комплекси українського виробництва "Батон Оптик". Ці дрони здатні виконувати завдання у складних погодних умовах.

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Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, передає Міністерство оборони України.

Квадрокоптер "Батон Оптик" має легку раму, обладнаний високопродуктивними двигунами, ємнісним акумулятором і оптоволоконним каналом управління. Потужності бойового заряду, який несе цей дрон, достатньо для ураження тактичних автомобілів, вогневих позиції та складів боєприпасів ворога.

Квадрокоптер Батон Оптик Fullscreen
"Батон Оптик" обладнаний високопродуктивними двигунами
Фото: Міністерство оборони України

У міністерстві додали, що залежно від комплектації безпілотники "Батон Оптик" споряджаються сутінковою або тепловізійною камерами.

Нагадаємо, з Латвії Силам спеціальних операцій України передали дрони-катамарани Rey, які вже виконують бойові завдання. Плаваючий безпілотник призначений для перевезення вантажів, поранених і боєкомплекту у внутрішніх водоймах. Ймовірно, маються на увазі річки та озера.

Фокус також писав, що чеська компанія LPP Holding передала Україні сотні безпілотників лінійки MTS, якими керує штучний інтелект. Оператор спочатку планує і завантажує місію в безпілотник, після чого штучний інтелект летить за маршрутом, використовуючи вбудовану систему навігації. Він порівнює зображення з камери з картою і так оцінює місце розташування без доступу до супутників.