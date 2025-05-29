ССО України отримали бойові дрони-катамарани Rey: як їх застосовують на війні

З Латвії Силам спеціальних операцій України передали дрони-катамарани Rey, які вже виконують бойові завдання.

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Про це пише портал "Мілітарний", посилаючись на латвійську компанію-виробника NEWT21.

За словами її представників, ССО вже провели багато місій в Україні за допомогою Rey, а нещодавно отримали ще один такий апарат. Плаваючий безпілотник призначений для перевезення вантажів, поранених і боєкомплекту у внутрішніх водоймах. Ймовірно, маються на увазі річки та озера.

"В Україні він здійснює транспортування боєкомплекту і забирає поранених на зворотному шляху", — повідомили в компанії.

Rey — повністю електричний дрон-катамаран, оснащений двома електродвигунами потужністю 3 кВт. Він здатний розганятися до 16 км/год і утримувати цю швидкість 3,5 години. Рухаючись на крейсерській швидкості — 6 км/год, безпілотник залишається на ходу до 24 годин.

За інформацією NEWT21, дрон може долати відстань до 60 км. Довжина корпусу становить 4,5 метра, ширина — 2,6 метра, загальна маса корпусу — менше 300 кг, а корисне навантаження — до 500 кг.

Дрон-катамаран Rey перевозить вантаж по воді Фото: LETA

На виставці Euronaval 2024 виробники розповіли журналістам EDR Magazine, що безпілотний катер Rey важко виявити через низький рівень шуму від електродвигунів і дуже низьку теплову сигнатуру, тому їх успішно використовують у Чорному морі.

Тоді ж NEWT21 повідомили, що українські військові випробовують ще один їхній безпілотний апарат під назвою Fog, призначений для патрулювання, розвідки, пошуково-рятувальних операцій і "ведення бойових дій" — останнє може мати на увазі нанесення ударів. Ця модель отримала легкий модульний корпус із вуглецевого волокна, армованого арамідним волокном, і важить лише 135 кг.

Вона значно менша за Rey і здатна нести корисне навантаження до 200 кг, зате водометний двигун потужністю 90 кінських сил на кормі дає змогу плисти з крейсерською швидкістю 50 км/год та маскумальною — 78 км/год. Бак вміщує 30 літрів палива, якого вистачає на 2,5 години роботи.

Безпілотний катер Fog на виставці Euronaval 2024 Фото: Facebook

Спереду розташована денна камера і тепловізор, а також обладнання для супутникової навігації та зв'язку. Зазначається, що на Fog може бути встановлена антена StarLink. Наявність різних навігаційних систем дає змогу протистояти системам радіоелектронної боротьби (РЕБ), водночас канал передавання даних дає змогу керувати USV з материнського корабля, з повітряної платформи або з берегового командного центру.

Раніше стало відомо, що Сили оборони України застосовують морські дрони, що запускають БПЛА-камікадзе. Технологія дає змогу завдавати ударів по наземних і високоманеврених надводних цілях.

Нещодавно в Україні вперше представили дрони Magura V7. Вони оснащені ракетами, завдяки яким можуть збивати російські літаки, такі як Су-30.