CCО Украины получили боевые дроны-катамараны Rey: как их применяют на войне

Из Латвии Силам специальных операций Украине передали дроны-катамараны Rey, которые уже выполняют боевые задачи.

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Об этом пишет портал "Милитарный", ссылаясь на латвийскую компанию-производителя NEWT21.

По словам ее представителей, ССО уже провели много миссий в Украине с помощью Rey, а недавно получили еще один такой аппарат. Плавающий беспилотник предназначен для перевозки грузов, раненых и боекомплекта во внутренних водоемах. Вероятно, подразумеваются реки и озера.

"В Украине он осуществляет транспортировку боекомплекта и забирает раненых на обратном пути", — сообщили в компании.

Rey — полностью электрический дрон-катамаран, оснащенный двумя электродвигателями мощностью 3 кВт. Он способен разгоняться до 16 км/ч и удерживать эту скорость 3,5 часа. Двигаясь на крейсерской скорости — 6 км/ч, беспилотник остается на ходу до 24 часов.

По информации NEWT21, дрон может преодолевать расстояние до 60 км. Длина корпуса составляет 4,5 метра, ширина — 2,6 метра, общая масса корпуса — менее 300 кг, а полезная нагрузка — до 500 кг.

Дрон-катамаран Rey перевозит груз по воде Фото: LETA

На выставке Euronaval 2024 производители рассказали журналистам EDR Magazine, что беспилотный катер Rey трудно обнаружить из-за низкого уровня шума от электродвигателей и очень низкой тепловой сигнатуры, поэтому они успешно используются в Черном море.

Тогда же NEWT21 сообщили, что украинские военные испытывают еще один их беспилотный аппарат под названием Fog, предназначенный для патрулирования, разведки, поисково-спасательных операций и "ведения боевых действий" — последнее может подразумевать нанесение ударов. Эта модель получила легкий модульный корпус из углеродного волокна, армированного арамидным волокном и весит всего 135 кг.

Она значительно меньше Rey и способна нести полезную нагрузку до 200 кг, зато водометный двигатель мощностью 90 лошадиных сил в корме позволяет плыть с крейсерской скоростью 50 км/ч и маскимальной — 78 км/ч. Бак вмещает 30 литров топлива, которого хватает на 2,5 часа работы.

Беспилотный катер Fog на выставке Euronaval 2024 Фото: Facebook

Спереди расположена дневная камера и тепловизор, а также оборудование для спутниковой навигации и связи. Отмечается, что на Fog может быть установлена ​​антенна StarLink. Наличие различных навигационных систем позволяет противостоять системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в то время как канал передачи данных позволяет управлять USV с материнского корабля, с воздушной платформы или с берегового командного центра.

Ранее стало известно, что Силы обороны Украины применяют морские дроны, запускающие БПЛА-камикадзе. Технология позволяет наносить удары по наземным и высокоманевренным надводным целям.

Недавно в Украине впервые представили дроны Magura V7. Они оснащены ракетами, благодаря которым могут сбивать российские самолеты, такие как Су-30.