Сбивают истребители Су-30 ВКС РФ: в Украине впервые представили дроны Magura V7 (фото, видео)

Украинские военные с помощью морских дронов Magura V7 нового поколения в мае сбили два российских истребителя Су-30. Безэкипажные катера теперь угрожают ВС РФ даже при сильных штормах.

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Об особенностях нового беспилотного комплекса рассказало Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО).

Разведчики утверждают, что новые морские дроны Magura V7 ― это новейшее технологическое оружие, благодаря которому бойцы спецподразделения ГУР Group 13 сумели перевернуть ситуацию в Черном море в пользу Украины.

За два года боевого применения различных модификаций Magura военная разведка поразила 17 морских и воздушных целей России. Из них 15 были полностью уничтожены.

Речь идет о двух вражеских вертолетах Ми-8, двух истребителях Су-30, большом корабле Черноморского флота РФ "Цезарь Куников" и других судах. Нанесенный ущерб оценивается в более полумиллиарда долларов.

Командир Group 13 с позывным "Тринадцатый" сказал, что ГУР МО Украины вытеснило Черноморский флот РФ в пункты базирования. Корабли не выполняют никаких задач по назначению.

"А 31 декабря 2024 года произошел переломный момент в истории флота — были уничтожены два российских вертолета Ми-8, а один поврежден. Вы знаете, что мы уничтожили два самолета", ― рассказал командир Group 13 с позывным "Тринадцатый".

Дрон Magura 7: краткие характеристики

"Мілітарний" по итогам закрытой презентации дронов Magura 7 пишет, что разработанный компанией Uforce морской дрон больше предшественника Magura V5. Полезная нагрузка безэкипажного катера увеличилась, его позиционируют как многоцелевую платформу.

По сведениям ГУР МО, 7,2-метровая лодка со стеклопластиковым корпусом стала тяжелее на две тонны. Ее вес — 3 400 кг, крейсерская скорость составляет 23 узла, а максимальная — не менее 39 узлов.

Большие размеры и вес улучшили мореходность беспилотника: Magura V7 можно эффективно применять при волнении моря до 3 баллов. Предыдущая версия имела ограничение до 2 баллов.

Акцент в разработке новой платформы сделали на большей автономности. Безэкипажный катер Magura V7 способен выполнять операции не менее 48 часов или до 7 суток при условии работы от генератора.

Увеличенный объем топливных баков до 1200 литров и экономичный дизельный двигатель мощностью 270 л.с. увеличил радиус действия дрона был расширен с 450 до 800 морских миль или 1500 километров.

Magura V7 перевозит до 650 кг полезной погрузки. Такая грузоподъемность позволяет установить боевую часть и дополнительное вооружение: турель с крупнокалиберным пулеметом или спаренную пусковую установку для двух зенитных ракет.

У пулеметной турели имеется гиростабилизированный оптический модуль с дневным и тепловизионным каналом наблюдения. Вероятно, им может управлять отдельный оператор.

Новый морской дрон Magura V7: какое вооружение у безэкипажного катера

Зенитная конфигурация Magura V7 оборудована двумя авиационными пилонами. Их используют как неподвижные направляющие для ракет AIM-9M во время изменения вертикального угла.

В будущем дроны Magura 7 оснастят ракетой Р-73

Горизонтальное наведение ракет идет путем доворота корпуса дрона, так как инфракрасная головка самонаведения ракеты имеет поле зрения в 60-67 градусов.

Командир подразделения Group 13 заявил, что в будущем дроны оснастят ракетой Р-73. Авторы материала пишут, что возможности Magura V7 не ограничиваются ударными миссиями. На него возлагаются логистические задачи по доставке грузов, патрулированию и противопожарным мероприятиям.

Новый может вести акустический мониторинг морской среды, а многоканальная спутниковая связь делает Magura V7 устойчивым к воздействию российских средств РЭБ.

Напомним, в Киеве недавно показали сверхбольшой подводный дрон. Аппарат может нести торпеды, мины или ракеты.

Россия планирует реформировать армию из-за развития беспилотных систем. В структуре ВС РФ могут появиться беспилотные полки.