Збивають винищувачі Су-30 ВКС РФ: в Україні вперше представили дрони Magura V7 (фото, відео)

Українські військові за допомогою морських дронів Magura V7 нового покоління в травні збили два російські винищувачі Су-30. Безекіпажні катери тепер загрожують ЗС РФ навіть під час сильних штормів.

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Про особливості нового безпілотного комплексу розповіло Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО).

Розвідники стверджують, що нові морські дрони Magura V7 — це новітня технологічна зброя, завдяки якій бійці спецпідрозділу ГУР Group 13 зуміли перевернути ситуацію в Чорному морі на користь України.

За два роки бойового застосування різних модифікацій Magura військова розвідка вразила 17 морських і повітряних цілей Росії. З них 15 було повністю знищено.

Йдеться про два ворожі вертольоти Мі-8, два винищувачі Су-30, великий корабель Чорноморського флоту РФ "Цезар Куніков" та інші судна. Завдані збитки оцінюють у понад півмільярда доларів.

Командир Group 13 з позивним "Тринадцятий" сказав, що ГУР МО України витіснило Чорноморський флот РФ у пункти базування. Кораблі не виконують жодних завдань за призначенням.

"А 31 грудня 2024 року стався переломний момент в історії флоту — було знищено два російські гелікоптери Мі-8, а один пошкоджено. Ви знаєте, що ми знищили два літаки", — розповів командир Group 13 з позивним "Тринадцятий".

Дрон Magura 7: короткі характеристики

"Мілітарний" за підсумками закритої презентації дронів Magura 7 пише, що розроблений компанією Uforce морський дрон більший за попередника Magura V5. Корисне навантаження безекіпажного катера збільшилося, його позиціонують як багатоцільову платформу.

За відомостями ГУР МО, 7,2-метровий човен зі склопластиковим корпусом став важчим на дві тонни. Його вага — 3 400 кг, крейсерська швидкість становить 23 вузли, а максимальна — не менше 39 вузлів.

Більші розміри та вага покращили морехідність безпілотника: Magura V7 можна ефективно застосовувати за хвилювання моря до 3 балів. Попередня версія мала обмеження до 2 балів.

Акцент у розробці нової платформи зробили на більшій автономності. Безекіпажний катер Magura V7 здатний виконувати операції щонайменше 48 годин або до 7 діб за умови роботи від генератора.

Збільшений об'єм паливних баків до 1200 літрів і економічний дизельний двигун потужністю 270 к.с. збільшив радіус дії дрона — його було розширено з 450 до 800 морських миль або 1500 кілометрів.

Magura V7 перевозить до 650 кг корисного навантаження. Така вантажопідйомність дає змогу встановити бойову частину і додаткове озброєння: турель із великокаліберним кулеметом або спарену пускову установку для двох зенітних ракет.

У кулеметної турелі є гіростабілізований оптичний модуль із денним і тепловізійним каналом спостереження. Ймовірно, ним може керувати окремий оператор.

Новий морський дрон Magura V7: яке озброєння у безекіпажного катера

Зенітна конфігурація Magura V7 обладнана двома авіаційними пілонами. Їх використовують як нерухомі напрямні для ракет AIM-9M під час зміни вертикального кута.

У майбутньому дрони Magura 7 оснастять ракетою Р-73

Горизонтальне наведення ракет відбувається шляхом довороту корпусу дрона, оскільки інфрачервона головка самонаведення ракети має поле зору в 60-67 градусів.

Командир підрозділу Group 13 заявив, що в майбутньому дрони оснастять ракетою Р-73. Автори матеріалу пишуть, що можливості Magura V7 не обмежуються ударними місіями. На нього покладаються логістичні завдання з доставки вантажів, патрулювання і протипожежних заходів.

Новий може вести акустичний моніторинг морського середовища, а багатоканальний супутниковий зв'язок робить Magura V7 стійким до впливу російських засобів РЕБ.

Нагадаємо, у Києві нещодавно показали надвеликий підводний дрон. Апарат може нести торпеди, міни або ракети.

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