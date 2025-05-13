"Орланы", "Ланцеты", безэкипажные катера: в ВМС РФ создадут полки беспилотных систем, — росСМИ

Российское командование планирует реформу в Вооруженных силах Российской Федерации, связанную с развитием беспилотных систем во время российско-украинской войны. Согласно идее Москвы, в структуре войск появятся полки, которые будут заниматься только дронами. Полки войдут в состав Военно-морских сил РФ.

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О реформах в российской армии написало росСМИ "Известия".

РосСМИ пообщалось с анонимными источниками в Минобороны РФ. Неназванные собеседники журналистов сообщили, что в ВМС РФ вскоре появятся полки беспилотников. При этом подразделения будут заниматься всеми видами всеми видами дронов: и наземными платформами, и БПЛА (разведывательными, ударными), и безэкипажными катерами (надводными и подводными). Медиа написало, что соответствующие специализированные полки будут иметь все российские флоты.

Главная задача нового подразделения в составе ВМС РФ — это слежение за береговой линией и морем, говорится в статье. Эксперты росСМИ объяснили, что беспилотные системы будут заниматься наблюдением, разведкой, поражением объектов на воде и на земле. Среди прочего, эксперты отметили, что подразделение будет выполнять оперативные задачи, изучать и внедрять новые виды техники.

"Подразделения, где роботизированная техника станет основным видом оружия, будут действовать значительно эффективнее, чем оснащенные традиционной техникой", — уверены россияне.

В статье предположили, что возможное количество полков — пять: три — во флотах, которые базируются на европейской части РФ, два — для Тихоокеанского флота. Кроме того, собеседник "Известий" предположил, что могут появиться такие же подразделения в Каспийском море и на Днепре. Также приводится ориентировочный перечень моделей дронов, которые будут использоваться полками:

"Орлан", "Форпост", барражирующий боеприпас "Ланцет" и т.д. — устройства малого и среднего радиуса действия;

FPV-дроны — для решения тактических задач в море;

безэкипажные катера — для контроля акватории, разведки, обнаружения мин, противолодочной обороны, а также для подрыва целей.

Беспилотники РФ — детали

Отметим, в 2024 году Фокус писал о выставке "Флот-2024", на которой показали сразу три модели безэкипажных катеров РФ. "Оркан" — безэкипажный катер, способный выполнять различные функции. "БЭК-1000" может нести 1 тонну полезной нагрузки. "Визир" — безэкипажный катер, который может развить скорость 85 км/ч и добраться на расстояние до 450 км.

Морские беспилотники РФ — БЭК "Оркан" Фото: Скриншот Морские беспилотники РФ — БЭК-1000 Фото: скриншот Морские беспилотники РФ — БЭК "Визир"

В апреле 2025 года "Известия" написали, что "Оркан" может стать платформой для пуска БПЛА. В статье говорится о дроне "Скворец-МВФ", который будет подниматься в воздух с БЭК, нести 1,5 кг взрывчатки на расстояние до 10 км и на скорости до 150 км/ч.

Напоминаем, 12 мая ГУР рассказало о российском дроне "Бандероль", который может запускаться с боевых вертолетов.