"Орлани", "Ланцети", безекіпажні катери: у ВМС РФ створять полки безпілотних систем, — росЗМІ

Російське командування планує реформу у Збройних силах Російської Федерації, пов'язану з розвитком безпілотних систем під час російської-української війни. Згідно з ідеєю Москви, в структурі війська з'являться полки, які займатимуться лише дронами. Полки увійдуть до складу Військово-морських сил РФ.

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Про реформи у російській армії написало росЗМІ "Известия".

РосЗМІ поспілкувалось з анонімними джерелами в Міноборони РФ. Неназвані співрозмовники журналістів повідомили, що у ВМС РФ незабаром з'являться полки безпілотників. При цьому підрозділи займатимуться усіма видами усіма видами дронів: і наземними платформами, і БПЛА (розвідувальними, ударними), і безекіпажними катерами (надводними й підводними). Медіа написало, що відповідні спеціалізовані полки матимуть усі російські флоти.

Головне завдання нового підрозділу у складі ВМС РФ — це стеження за береговою лінією та морем, ідеться у статті. Експерти росЗМІ пояснили, що безпілотні системи займатимуться спостереженням, розвідкою, ураженням об'єктів на воді та на землі. Серед іншого, експерти зауважили, що підрозділ виконуватиме оперативні задачі, вивчатиме та впроваджуватиме нові види техніки.

"Підрозділи, де роботизована техніка стане основним видом зброї, діятимуть значно ефективніше, ніж оснащені традиційною технікою", — впевнені росіяни.

У статті припустили, що можлива кількість полків — п'ять: три — у флотах, які базуються на європейській частині РФ, два — для Тихоокеанського флоту. Крім того, співрозмовник "Известий" припустив, що можуть з'явитись такі ж підрозділи у Каспійському морі та на Дніпрі.Також наводиться орієнтовний перелік моделей дронів, які використовуватимуться полками:

"Орлан", "Форпост", баражуючий боєприпас "Ланцет" тощо — пристрої малого та середнього радіуса дії;

FPV-дрони — для розв'язування тактичних задач у морі;

безекіпажні катери — для контролю акваторії, розвідки, виявлення мін, протичовнова оборона, а також для підриву цілей.

Безпілотники РФ — деталі

Зазначимо, у 2024 році Фокус писав про виставку "Флот-2024", на якій показали відразу три моделі безекіпажних катерів РФ. "Оркан" — безекіпажний катер, здатний виконувати різні функції. "БЕК-1000" може нести 1 тонну корисного навантаження. "Візир" — безекіпажний катер, який може розвинути швидкість 85 км/год і дістатись на відстань до 450 км.

Морські безпілотники РФ - БЕК "Оркан" Фото: Скриншот Морські безпілотники РФ - БЕК-1000 Фото: скриншот Морські безпілотники РФ - БЕК "Візир"

У квітні 2025 року "Известия" написали, що "Оркан" може стати платформою для пуску БПЛА. У статті ідеться про дрон "Скворец-МВФ", який підійматиметься в повітря з БЕК, нестиме 1,5 кг вибухівки на відстань до 10 км і на швидкості до 150 км/год.

Нагадуємо, 12 травня ГУР розповіло про російський дрон "Бандероль", який може запускатись з бойових вертольотів.