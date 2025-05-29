Работают даже во время сложных погодных условий: ВСУ получили новые ударные дроны "Батон Оптик"

Министерство обороны допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины беспилотные авиационные комплексы украинского производства "Батон Оптик". Эти дроны способны выполнять задачи в сложных погодных условиях.

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Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, передает Министерство обороны Украины.

Квадрокоптер "Батон Оптик" имеет легкую раму, оборудован высокопроизводительными двигателями, емкостным аккумулятором и оптоволоконным каналом управления. Мощности боевого заряда, который несет этот дрон, достаточно для поражения тактических автомобилей, огневых позиции и складов боеприпасов врага.

"Батон Оптик" оборудован высокопроизводительными двигателями Фото: Министерство обороны Украины

В министерстве добавили, что в зависимости от комплектации беспилотники "Батон Оптик" снаряжаются сумеречной или тепловизионной камерами.

Напомним, из Латвии Силам специальных операций Украины передали дроны-катамараны Rey, которые уже выполняют боевые задачи. Плавающий беспилотник предназначен для перевозки грузов, раненых и боекомплекта во внутренних водоемах. Вероятно, имеются в виду реки и озера.

Фокус также писал, что чешская компания LPP Holding передала Украине сотни беспилотников линейки MTS, которыми управляет искусственный интеллект. Оператор сначала планирует и загружает миссию в беспилотник, после чего искусственный интеллект летит по маршруту, используя встроенную систему навигации. Он сравнивает изображение с камеры с картой и так оценивает местоположение без доступа к спутникам.