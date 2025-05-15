Вместо оператора — ИИ: Чехия передала ВСУ ударные дроны семейства MTS, устойчивые к РЭБ, — СМИ

Чешские дроны семейства MTS прошли полевые испытания непосредственно в боевых условиях в Украине и продемонстрировали ряд преимуществ: они оборудованы системой наведения и навигации на базе искусственного интеллекта и "не имеют аналогов в мире". Людей-операторов полностью заменили специально разработанным и обученным ИИ.

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Об испытаниях новейших чешских БпЛА в Украине рассказало издание Е15.

"Уникальное оружие, ядром которого является искусственный интеллект, уже несколько месяцев хорошо зарекомендовало себя перед украинской армией", — отмечают в издании.

Ударные дроны MTS — продукт чешской технологической компании LPP Holding, которой удалось опередить коллег по производству благодаря инновационным программным решениям. Сейчас компания запустила их в массовое производство после успешных испытаний в Украине.

"За три четверти года мы успешно испытали все устройство, а затем внедрили его в структуру украинской армии", — рассказали в компании.

Совладелец компании Радим Петраш также информировал корреспондентов, что их БпЛА "не имеют аналогов" в мире. Несмотря на то, что другие производители тоже создают дроны с навигацией на базе ИИ, однако они еще не применялись в реальном развертывании, как подчеркнул Петраш.

Дроны на базе ИИ: главные преимущества новых чешских БпЛА

Медиа "Милитарный" 14 мая рассказало, что сейчас компания предлагает три модели беспилотников семейства MTS:

MTS05 — компактный тактический дрон, осуществляющий операции на расстоянии до нескольких десятков километров;

MTS25 — более крупный, чем MTS05 БпЛА, способный лететь на более длинные расстояния, на сотни километров. Оборудован двигателем внутреннего сгорания;

MTS40 — самый мощный представитель семейства БпЛА MTS, способный нести на себе боевую часть до 12 килограммов.

Главное преимущество новых чешских дронов — устойчивость к вражескому глушению, что является одним из ключевых показателей надежности работы БпЛА на поле боевых действий. Россияне в этой сфере опережают другие государства, не только Украину, отметили в компании.

"Они пролетают по полностью зашумленной среде, и никакие электромагнитные средства им не угрожают. Наши дроны выполняют ударные миссии в Украине", — рассказал Петраш.

Также очевидным преимуществом дронов на базе ИИ является то, что их применение создает дополнительную защиту для военных.

Напомним, 14 мая в сюжете ТСН рассказали, что в Украине создали новую систему для уничтожения вражеских дронов.

Также в США 14 мая представили БпЛА на новой мощной литий-серной батарее.