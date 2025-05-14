Может обнаружить дрон за 30 км: в Украине создали новую систему для уничтожения вражеских БПЛА (видео)
Украинские разработчики систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) запустили масштабный проект "Атлас", который призван значительно повысить уровень безопасности украинских военных на линии боевого соприкосновения. Речь идет о создании мощной антидроновой системы, способной обнаруживать и нейтрализовать российские беспилотники на расстоянии до 8 километров, что в несколько раз превышает эффективность нынешних средств.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Журналисты отмечают, что сейчас на передовой ситуация критическая: вражеские БПЛА, в частности кустарные модели "Молния", "Молния-2" и FPV-дроны, массово атакуют украинские позиции. По словам одного из военнослужащих с позывным "Шустрый", сложно успевать реагировать на такое количество целей, которые фактически образуют "ударные рои". Решением этой проблемы стали новейшие системы РЭБ украинского производства — "Мираж" и "Азимут".
Если в обычных средствах есть фиксированная частота, которую подавляет устройство, здесь генерируется частота, которая нужна. Когда работает "Азимут" и "Мираж" в связке. "Азимут" обнаруживает, где находится дрон, на каких частотах он летит, передает сигнал на "Мираж", он генерирует соответствующую частоту и обезвреживает дрон", — говорит директор компании по производству систем РЭБ Ярослав Филимонов.
Системы уже почти год проходят тестирование в реальных боевых условиях. Они могут обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 30 километров и эффективно подавлять их на дистанции до 8 тысяч метров.
Сотни и даже тысячи таких устройств могут быть объединены в единую сеть, которой можно управлять дистанционно. Проект способен обеспечить защиту до 1300 километров линии фронта, что существенно уменьшит потери среди военных и гражданских.
Общая стоимость проекта оценивается в более чем 5 миллиардов гривен. Сейчас государство покрывает лишь около 10% от общей потребности в таких системах, остальные расходы обеспечивают сами военные и волонтеры.
Украинские группы противовоздушной обороны, которые сбивают российские дроны, в частности "Шахеды", получили новые комплексы прицеливания SkyLock. Их закупили за средства благотворителей.
Напомним, что несколько подразделений Сил обороны Украины получили беспилотники "Сыч". Они способны работать как днем, так и ночью, преодолеть до 150 км, чтобы обнаружить перемещение вражеской техники и личного состава.