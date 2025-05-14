Може виявити дрон за 30 км: в Україні створили нову систему для знищення ворожих БПЛА (відео)

Українські розробники систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) запустили масштабний проєкт "Атлас", який покликаний значно підвищити рівень безпеки українських військових на лінії бойового зіткнення. Йдеться про створення потужної антидронової системи, здатної виявляти та нейтралізовувати російські безпілотники на відстані до 8 кілометрів, що у кілька разів перевищує ефективність нинішніх засобів.

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Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Журналісти зазначають, що нині на передовій ситуація є критичною: ворожі БПЛА, зокрема кустарні моделі "Молнія", "Молнія-2" та FPV-дрони, масово атакують українські позиції. За словами одного з військовослужбовців із позивним "Шустрий", складно встигати реагувати на таку кількість цілей, які фактично утворюють "ударні рої". Розв'язанням цієї проблеми стали новітні системи РЕБ українського виробництва — "Міраж" і "Азимут".

Якщо в звичайних засобах є фіксована частота, яку подавляє пристрій, тут генерується частота, яка потрібна. Коли працює "Азимут" та "Міраж" у зв’язці. "Азимут" виявляє, де знаходиться дрон, на яких частотах він летить, передає сигнал на "Міраж", він генерує відповідну частоту і знешкоджує дрон", — каже директор компанії із виробництва систем РЕБ Ярослав Філімонов.

Системи вже майже рік проходять тестування в реальних бойових умовах. Вони можуть виявляти повітряні цілі на відстані до 30 кілометрів та ефективно пригнічувати їх на дистанції до 8 тисяч метрів.

Сотні й навіть тисячі таких пристроїв можуть бути об'єднані в єдину мережу, якою можна керувати дистанційно. Проєкт здатен забезпечити захист до 1300 кілометрів лінії фронту, що суттєво зменшить втрати серед військових і цивільних.

Загальна вартість проєкту оцінюється у понад 5 мільярдів гривень. Наразі держава покриває лише близько 10% від загальної потреби у таких системах, решту витрат забезпечують самі військові та волонтери.

Українські групи протиповітряної оборони, які збивають російські дрони, зокрема "Шахеди", отримали нові комплекси прицілювання SkyLock. Їх закупили за кошти благодійників.

Нагадаємо, що кілька підрозділів Сил оборони України отримали безпілотники "Сич". Вони здатні працювати як удень, так і вночі, здолати до 150 км, щоб виявити переміщення ворожої техніки та особового складу.